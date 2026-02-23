Gobierno deja en suspenso avance de proyecto chino y EE.UU. amenaza con sacar a Chile de la Visa Waiver

La relación política entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y la administración de Donald Trump vive su peor momento luego de la arremetida de la Casa Blanca por presionar a La Moneda para echar pie atrás al proyecto que busca conectar, por medio de un cable submarino, Valparaíso con Hong Kong.

Este lunes ambas administraciones escalaron el tono y Washington amenazó, por medio de su embajador en Santiago, Brandon Judd, con incluso sacar a Chile del programa de Visa Waiver.

Antes de mediodía el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, se reunió con el Presidente Gabriel Boric para analizar la controversia que se desató el viernes cuando el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, emitió una declaración notificando al gobierno la decisión de suspender la visa a tres funcionarios de gobierno a los que acusó de participar en acciones que habrían comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones y afectado la seguridad regional. Una medida que afectó al secretario de Estado chileno, al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

En paralelo al rechazo del gobierno a la sanción del gobierno norteamericano y a las declaraciones del embajador, este lunes, el gobierno -a través del Ministerio de Transportes- confirmó que el controvertido proyecto de la empresa China Mobile se mantendrá en suspenso a la espera del informe de seguridad que el gobierno solicitó al Estado Mayor Conjunto a través del Ministerio de Defensa.

“Actualmente, este proyecto se encuentra en análisis. En virtud de las preocupaciones presentadas por el gobierno de Estado Unidos, como ministerio se ordenó una evaluación en profundidad sobre lo planteado, considerando el marco regulatorio vigente en Chile, así como también el pronunciamiento por parte de las instituciones especializadas en la materia requerida. Una vez que los resultados de esta evaluación estén listos se decidirá el futuro del proyecto en virtud de ellos", confirmaron desde la secretaría de Estado.

Ese informe fue solicitado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones a Defensa hace unas semanas, luego de la reunión que el embajador Judd sostuvo con Muñoz. Según aseguró el ministro a La Tercera, en esa cita el diplomático le advirtió que Estados Unidos podría tomar medidas contra Chile si se avanzada en el proyecto.

En la misma línea, durante la mañana, el ministro Muñoz dijo en Tele13 Radio que este es “un proyecto que está en análisis, se está trabajando para definir si debiera avanzar o no en función de este proyecto. Son múltiples etapas, hay una evaluación ambiental, una solicitud de uso de fondo marino, una solicitud al Ministerio de Defensa”.

En el Ejecutivo señalan que el informe de Defensa está en elaboración y no tiene un plazo perentorio de entrega. Asimismo, recalcan que el proyecto está en una etapa inicial y restan otros 12 pasos: servicio de evaluación ambiental, evaluación del Shoa, concesión marítima, etc. En definitiva, la definición final sobre el futuro de la iniciativa quedará en manos de la administración de José Antonio Kast que asume el mando el 11 de marzo.

En paralelo al informe de Defensa, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, solicitó otro análisis a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, pero relativa a la alerta que emitió el embajador Judd sobre supuestos hackeos provenientes de China que habrían afectado a una empresa chilena.

El canciller Alberto van Klaveren agregó durante la tarde que también se solicitaron medidas a la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI).

La Moneda y Judd escalan la pelea

Cerca del mediodía, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, calificó la decisión de la administración Trump como “una sanción arbitraria y unilateral que rechazamos en los términos más enérgicos”.

“Más allá de las observaciones, de las preocupaciones que pueda tener (Estados Unidos), Chile que si bien las toma en consideración, toma sus propias decisiones de manera soberana en el marco de nuestra institucionalidad democrática y normativa. Por lo tanto (Chile) no toma decisiones bajo amenaza o presión de ningún país y de ninguna empresa y así ha sido la trayectoria en distintas oportunidades”, dijo Vallejo en la vocería que protagonizó en La Moneda.

Pasadas las 14 horas, en tanto, el embajador norteamericano reavivó la controversia al organizar un punto de prensa donde dijo que le pareció “irrisorio” que el Ejecutivo que encabeza Boric planteara estar “sorprendido” de las sanciones. Ahí enfatizó que le advirtió a los ministros sobre las repercusiones que podía tener para el país apoyar el proyecto de cable submarino chino.

También refutó a la ministra: “Creo que es bastante ridículo (lo señalado por la ministra chilena), porque no hay amenazas, no estamos amenazando, no estamos haciendo ninguna amenaza. Lo que les dijimos estrictamente todo el tiempo es que todo lo que hacemos, todo, depende de las comunicaciones y las acciones (de Chile)”, planteó el norteamericano.

El representante diplomático de Estados Unidos también se refirió a la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver, a propósito de la controversia por el cable submarino. Si bien dijo que “en este momento el programa Visa Waiver está seguro”, también reconoció que su futuro depende de las acciones de Chile.

“Si Chile quiere participar en programas, a Chile se le invita a participar en esos programas, pero deben actuar como un buen socio, deben actuar como un socio compartido y deben cumplir con las reglas para participar en ese programa. El Visa Waiver es un programa de seguridad, de eso se trata. Si Chile quiere participar en el programa Visa Waiver tienen que asegurar todas las tareas de comunicaciones”, explicó.

Su puesta en escena fue evaluada en una cita que tuvieron en La Moneda Boric, Van Klaveren, Muñoz y otros ministros. Tras la cita el canciller reiteró el rechazo de La Moneda a las declaraciones del embajador, cuyas imputaciones fueron calificadas como “inaceptables” en Palacio.

Judd se ha caracterizado por ser un embajador que ha mantenido un tono crítico con Boric y su administración. De hecho, en diciembre del año pasado, él sostuvo que los comentarios que ha emitido el mandatario chileno en referencia a los Estados Unidos “tienen un costo”. Sus dichos le valieron una nota de protesta por parte de La Moneda.

Ahora, el embajador de Trump en Chile volvió a poner sus fichas en la futura administración de José Antonio Kast, considerado por Trump como un aliado, al punto de invitarlo a su cumbre en Miami a solo días del cambio de mando. Allí, creen en La Moneda, el próximo presidente tendrá su prueba de fuego en política internacional.