Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

La noticia tomó a todos por sorpresa. Durante el transcurso de la jornada de este viernes, se reveló que Estados Unidos retiraba visas a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric, además de acusar que “socavaron la seguridad regional”.

“ Estos individuos y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían”, dice una comunicación pública en el sitio del Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump.

Uno de los afectados es Juan Carlos Muñoz Abogabir, que actualmente se desempeña como ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

En conversación con La Tercera, volviendo de sus vacaciones, señala que está dolido, y que la noticia lo pilló por sorpresa. “Jamás imaginé algo así”, sostiene.

-¿Dónde estaba y cómo se enteró ayer de la noticia?

Estaba en medio de mis vacaciones familiares, y recibí un correo electrónico por parte de la embajada, diciéndome que la visa había sido revocada. No me dieron los motivos, pero uno lo vincula con reuniones que hemos tenido con el embajador previamente, y se imagina cuál es la razón.

-¿Le afecta mucho? ¿Lo pilló por sorpresa la noticia? ¿Imaginaba algo así?

El embajador en una reunión previa había dado la posibilidad de tomar sanciones contra las personas que habían participado (del proyecto), por muy técnica que haya sido. La reunión fue a principios o mediados de enero. Lo escuché con estupor, no esperaba recibirlo.

-¿Qué decía exactamente la notificación que recibió?

Decía que la visa estaba revocada, y que podía afectar a mi familia... aunque tengo un poco de confusión al respecto. Por el momento la única visa revocada es la mía.

-¿Qué le parece la sentencia? ¿Pensó que la molestia podía escalar?

Me parece que es un decisión, por un lado, desmedida , en términos de que una autoridad como la nuestra, debe evaluar técnicamente los distintos proyectos que genera. Con la misma seriedad de cualquier otro proyecto, no discriminamos el país de origen.

-¿Qué pasará con el proyecto ahora?

El proyecto cuando nos llegó, como todo proyecto de telecomunicaciones, lo estábamos analizando y según los antecedentes que nos dispuso la Embajada de Estados Unidos, nosotros tenemos en pausa el proyecto, y estamos viendo con los organismos competentes.

Juan Carlos Muñoz. Aton Chile. SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

-El subsecretario Claudio Araya señala que si se cumplen los requisitos técnicos el proyecto debería aprobarse... ¿Es así? ¿Qué detalles tiene?

Este es un proyecto que tiene 12 etapas, y el subsecretario solo se refirió a la primera, que es la que tiene que ver con nosotros, no se refirió a ninguna de las otras que viene a continuación. Y lo que él indica es que estamos revisando todos los antecedentes, y ahora tenemos antecedentes nuevos, que los tenemos que evaluar correctamente, para ver cuáles son los pasos a seguir.

-El comunicado de EE.UU. habla de socavar la seguridad regional, ¿Qué le parece?

Los cables submarinos son las nuevas autopistas digitales, el mundo está desarrollado en tornos a éstos. Son fibras muy delgadas. Y éstos en Chile son 4. Estados Unidos también tiene. La verdad es que el mundo se mueve con esta infraestructura. Es estructural. Cuando analizamos este proyecto lo hacemos con mucho cuidado.

-¿El Ministerio de Transportes recibió los antecedentes respectivos?

La notificación la recibí yo de manera personal, a mi correo personal. Los otros involucrados no los conozco. Hasta ahora el único soy yo.

-¿El hecho de haber avanzado en la materia generó resquemor?

Lo que yo entiendo, es que Estados Unidos ve en esta cable una amenaza en su seguridad, y por lo tanto, toma sanciones para evitar que eso ocurra. En este caso lo hace con personas que trabajamos en el área de comunicaciones, que es un área bastante técnica.

Donald Trump.

-¿Le interesa seguir avanzando en la materia?

Como ministerio no tenemos una predisposición favorable o desfavorable frente a los proyectos que se nos presentan para revisión y este proyecto no es la excepción. Como país tenemos una institucionalidad que busca que los proyectos que generan un beneficio a chilenos y chilenas avancen y para eso se exige mirar distintos aspectos. Ese es el proceso en el cual nos encontramos analizando toda la información que está a la vista.

Además, es importante decir que Chile debe seguir avanzando en lo digital y en el cable submarino de todas maneras, en el futuro la conectividad va a depender de esto. No podemos quedarnos atrás. A Chile van a llegar más cables submarinos, va a seguir ocurriendo. A la luz de los antecedentes, nosotros contactamos a organizamos competentes para tener un feedback, y de esa manera evaluar como proceder.

-¿El Gobierno preparaba algún hito antes de esto?

Estábamos en un proceso de recabar información, en el sentido, de ver si estos antecedentes que teníamos a la vista socavaban la seguridad nacional de Chile y Estados Unidos.