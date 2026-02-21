SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    Luego de darse a conocer la noticia de que Estados Unidos retiraba visas a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric, Muñoz analiza lo sucedido, explicando que esta es una iniciativa que consta de 12 etapas y que aún está en estudio.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Juan Carlos Muñoz. Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La noticia tomó a todos por sorpresa. Durante el transcurso de la jornada de este viernes, se reveló que Estados Unidos retiraba visas a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric, además de acusar que “socavaron la seguridad regional”.

    Estos individuos y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían”, dice una comunicación pública en el sitio del Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump.

    Uno de los afectados es Juan Carlos Muñoz Abogabir, que actualmente se desempeña como ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

    En conversación con La Tercera, volviendo de sus vacaciones, señala que está dolido, y que la noticia lo pilló por sorpresa. “Jamás imaginé algo así”, sostiene.

    -¿Dónde estaba y cómo se enteró ayer de la noticia?

    Estaba en medio de mis vacaciones familiares, y recibí un correo electrónico por parte de la embajada, diciéndome que la visa había sido revocada. No me dieron los motivos, pero uno lo vincula con reuniones que hemos tenido con el embajador previamente, y se imagina cuál es la razón.

    -¿Le afecta mucho? ¿Lo pilló por sorpresa la noticia? ¿Imaginaba algo así?

    El embajador en una reunión previa había dado la posibilidad de tomar sanciones contra las personas que habían participado (del proyecto), por muy técnica que haya sido. La reunión fue a principios o mediados de enero. Lo escuché con estupor, no esperaba recibirlo.

    -¿Qué decía exactamente la notificación que recibió?

    Decía que la visa estaba revocada, y que podía afectar a mi familia... aunque tengo un poco de confusión al respecto. Por el momento la única visa revocada es la mía.

    -¿Qué le parece la sentencia? ¿Pensó que la molestia podía escalar?

    Me parece que es un decisión, por un lado, desmedida, en términos de que una autoridad como la nuestra, debe evaluar técnicamente los distintos proyectos que genera. Con la misma seriedad de cualquier otro proyecto, no discriminamos el país de origen.

    -¿Qué pasará con el proyecto ahora?

    El proyecto cuando nos llegó, como todo proyecto de telecomunicaciones, lo estábamos analizando y según los antecedentes que nos dispuso la Embajada de Estados Unidos, nosotros tenemos en pausa el proyecto, y estamos viendo con los organismos competentes.

    Juan Carlos Muñoz. Aton Chile. SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

    -El subsecretario Claudio Araya señala que si se cumplen los requisitos técnicos el proyecto debería aprobarse... ¿Es así? ¿Qué detalles tiene?

    Este es un proyecto que tiene 12 etapas, y el subsecretario solo se refirió a la primera, que es la que tiene que ver con nosotros, no se refirió a ninguna de las otras que viene a continuación. Y lo que él indica es que estamos revisando todos los antecedentes, y ahora tenemos antecedentes nuevos, que los tenemos que evaluar correctamente, para ver cuáles son los pasos a seguir.

    -El comunicado de EE.UU. habla de socavar la seguridad regional, ¿Qué le parece?

    Los cables submarinos son las nuevas autopistas digitales, el mundo está desarrollado en tornos a éstos. Son fibras muy delgadas. Y éstos en Chile son 4. Estados Unidos también tiene. La verdad es que el mundo se mueve con esta infraestructura. Es estructural. Cuando analizamos este proyecto lo hacemos con mucho cuidado.

    -¿El Ministerio de Transportes recibió los antecedentes respectivos?

    La notificación la recibí yo de manera personal, a mi correo personal. Los otros involucrados no los conozco. Hasta ahora el único soy yo.

    -¿El hecho de haber avanzado en la materia generó resquemor?

    Lo que yo entiendo, es que Estados Unidos ve en esta cable una amenaza en su seguridad, y por lo tanto, toma sanciones para evitar que eso ocurra. En este caso lo hace con personas que trabajamos en el área de comunicaciones, que es un área bastante técnica.

    Donald Trump.

    -¿Le interesa seguir avanzando en la materia?

    Como ministerio no tenemos una predisposición favorable o desfavorable frente a los proyectos que se nos presentan para revisión y este proyecto no es la excepción. Como país tenemos una institucionalidad que busca que los proyectos que generan un beneficio a chilenos y chilenas avancen y para eso se exige mirar distintos aspectos. Ese es el proceso en el cual nos encontramos analizando toda la información que está a la vista.

    Además, es importante decir que Chile debe seguir avanzando en lo digital y en el cable submarino de todas maneras, en el futuro la conectividad va a depender de esto. No podemos quedarnos atrás. A Chile van a llegar más cables submarinos, va a seguir ocurriendo. A la luz de los antecedentes, nosotros contactamos a organizamos competentes para tener un feedback, y de esa manera evaluar como proceder.

    -¿El Gobierno preparaba algún hito antes de esto?

    Estábamos en un proceso de recabar información, en el sentido, de ver si estos antecedentes que teníamos a la vista socavaban la seguridad nacional de Chile y Estados Unidos.

    Más sobre:NacionalVisaEstados UnidosMinistroJuan Carlos MuñozTrumpLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo presidente de Perú desmiente oficialmente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo

    Tras fallo judicial: Gobierno destaca rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    Capturan a menor de edad con orden de detención vigente por homicidio en Puente Alto en 2025

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.

    Gasco lamenta nuevas víctimas tras incendio en Renca y afirma que colabora con la investigación

    De invitado a protagonista: Matteo Bocelli anticipa debut solista en el Festival de Viña del Mar

    Lo más leído

    1.
    Detienen a Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, por caso de sicariato de empresario en Quinta Normal

    Detienen a Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, por caso de sicariato de empresario en Quinta Normal

    2.
    Estudiantes de Colina lanzan globo a la estratósfera y logran captar la curvatura de la Tierra

    Estudiantes de Colina lanzan globo a la estratósfera y logran captar la curvatura de la Tierra

    3.
    Explosión de camión de gas en Renca: se confirman dos nuevos fallecidos

    Explosión de camión de gas en Renca: se confirman dos nuevos fallecidos

    4.
    Masivo corte de luz se registra en la provincia de Cordillera en la RM: más de 34 mil personas sin servicio en Puente Alto

    Masivo corte de luz se registra en la provincia de Cordillera en la RM: más de 34 mil personas sin servicio en Puente Alto

    5.
    De cinco días a dos semanas: el intrincado proceso de identificación de las víctimas tras la explosión en Renca

    De cinco días a dos semanas: el intrincado proceso de identificación de las víctimas tras la explosión en Renca

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Puente Alto cercano a Hacienda El Peñón

    Controlan incendio forestal en Puente Alto cercano a Hacienda El Peñón

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”
    Chile

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    Tras fallo judicial: Gobierno destaca rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    Capturan a menor de edad con orden de detención vigente por homicidio en Puente Alto en 2025

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China
    Negocios

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China

    Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios
    Tendencias

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    La satisfacción del DT de Fernando Ortiz tras ganar a O’Higgins: “Vamos creciendo como equipo”
    El Deportivo

    La satisfacción del DT de Fernando Ortiz tras ganar a O’Higgins: “Vamos creciendo como equipo”

    En vivo: la UC de Garnero quiere reencontrarse con el triunfo recibiendo a Coquimbo en el Claro Arena

    Colo Colo gana a O’Higgins en Rancagua después de cinco años y llega encendido al Superclásico

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.
    Cultura y entretención

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.

    De invitado a protagonista: Matteo Bocelli anticipa debut solista en el Festival de Viña del Mar

    Stefan Kramer anticipa su regreso a Viña 2026 y reflexiona sobre el humor: “Cuando se divide el público, no es tan grato”

    Nuevo presidente de Perú desmiente oficialmente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo
    Mundo

    Nuevo presidente de Perú desmiente oficialmente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

    En medio de tensiones con EEUU: Irán testeó misil de defensa aérea de largo alcance en el estrecho de Ormuz

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio