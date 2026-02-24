SUSCRÍBETE
    Política

    Kast por controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”

    Al ser consultado en específico por el decreto firmado por el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, sobre el proyecto del cable submarino con China, se limitó a señalar que espera que el traspaso de información del ministerio sea correcto.

    Por 
    Helen Mora
     
    Pedro Rosas
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Esta mañana el presidente electo, José Antonio Kast, al llegar a su oficina emplazada en Las Condes entregó breves declaraciones a la prensa. Allí fue consultado por la controversia del cable chino que dejó a Chile en medio de la guerra comercial entre el gigante asiático y Estados Unidos.

    “Estamos no solamente preocupados, sino que ocupados de los distintos temas que ustedes han visto que han generado expectativas a nivel nacional en todas las áreas, en el área económica sobre todo qué es lo que hoy día más nos preocupa, ver cómo enfrentar los desafíos que viene con una situación fiscal compleja”, señaló.

    A eso, agregó: “Los temas internacionales lo estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo. Esto supera las posibilidades de una sola persona a tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo”.

    Luego, al ser consultado en específico por el decreto firmado por el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, sobre el proyecto del cable submarino con China, contestó: “Por el ministerio solamente decirles que estamos trabajando seriamente con cada uno de los ministros que está recogiendo la información de sus pares que van a ir entregando. Esperamos que ese traspaso de información y de ministerio se haga correctamente y que toda la información sea traspasada de manera oportuna”.

    Juan Eduardo Lopez/Aton Chile JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    El gobierno entrante

    El viernes pasado, cuando estalló el tema, fue el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, quien entregó una vocería en representación del gobierno entrante. La tónica fue la misma que la de Kast: con cautela.

    “Quien lidera y es responsable de la política exterior de Chile es el Presidente de la República, don Gabriel Boric y su intermediario el canciller Alberto Van Klaveren, por lo que no nos corresponde comentar las declaraciones o decisiones que se toman en esta materia antes del 11 de marzo”, afirmó.

    De igual manera indicó que el próximo gobierno considera necesario contar con todos los antecedentes sobre la decisión informada por el Departamento de Estado de Estados Unidos “para analizar los fundamentos de la medida y sus consecuencias para las personas afectadas por esta decisión”.

    Asimismo, agregó: “La política exterior siempre debe sustentarse en la defensa de los intereses de Chile y de todos los chilenos. De la misma forma, como futuro gobierno haremos todos los esfuerzos para que la política exterior permita llevar las mejores relaciones con todos los países y renovar un espíritu constructivo y colaborador con todas las naciones”.

    Más sobre:José Antonio KastTransportesJuan Carlos Muñoz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

