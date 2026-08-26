Intensifican controles contra el abigeato en la Región del Maule en antesala de Fiestas Patrias

Una política de “tolerancia cero”, con la intensificación de controles fue acordada por la Comisión Regional del Maule contra el abigeato, una instancia que lleva más 16 años de funcionamiento y que lidera el Ministerio Público.

La mesa de coordinación tiene por objetivo evitar la ocurrencia de delitos de abigeato y la venta clandestina de carne, evitando así causar daños al patrimonio de agricultores y garantizar que los alimentos no afecten la salud de la población.

Además de Fiscalía Regional del Maule, participa Carabineros, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud, uniendo esfuerzos para potenciar la fiscalización y persecución de los delitos de abigeato.

Julio Contardo, fiscal regional, destacó que “la mesa de abigeato se ha articulado desde hace bastantes años por la Fiscalía Regional del Maule y que, naturalmente, genera un ámbito de coordinación interinstitucional para combatir un delito que afecta, potencialmente a toda nuestra región, una región agrícola, donde el mundo ganadero se ve afectado por este flagelo”.

“Ha habido modificaciones legales, cambios conductuales, modificaciones administrativas y todas esas se ponen al servicio del trabajo interinstitucional, principalmente, para la prevención del delito, pero también para la persecución del delito. Así que esperamos, anticipándonos a lo que va a ser el 18 de septiembre y las celebraciones de fin de año, que podamos articularnos de tal manera de perseguir con fuerza y eficiencia este ilícito”, señaló.

Por su parte, Alejandro Muñoz, seremi de Agricultura, explicó que participaron de la reunión de coordinación “para tomar las medidas, resguardar, hacer prevención y difusión del proceso que se viene ahora en período de Fiestas Patrias, donde, desgraciadamente, es común que suceda el delito de abigeato”.

“Además de proteger a la ciudadanía que compre en el comercio productos certificados y, por otro lado, también hacernos cargo de nuestros agricultores, crianceros, que con tanto esfuerzo sacan adelante esta actividad y no queremos que vayan a ser objeto de algún delito de abigeato en esta época del año”, planteó.

Desde Carabineros, el Teniente Coronel Juan Vargas detalló que “en este comité regional, se acordaron realizar, fiscalizaciones masivas, tanto, la ciudad de Curicó, Talca y Linares, con la finalidad de mitigar y desincentivar la comisión de este delito”.

“Para esto, se acordaron fechas y estrategias específicas con la finalidad de entregar recomendaciones tanto a la comunidad y obviamente, respaldar a la ciudadanía que se ve afectada”, indicó.

La labor conjunta permitirá reforzar las acciones destinadas a detectar posibles ilícitos reforzando los controles en puntos de venta, ferias agrícolas y rutas en cada una de las treinta comunas maulinas.