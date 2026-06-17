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    Gobierno da urgencia simple a proyectos que promueven la fertilidad para enfrentar bajas cifras de natalidad

    Se trata de dos proyectos que buscan fortalecer la información que deben recibir las personas en materia de infertilidad, además de buscar la prevención y detección temprana; además de autorizar exámenes preventivos en la materia.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen de contexto.

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció este martes que aplicará urgencia simple a dos proyectos de ley que buscan promover la fertilidad, y así aumentar el número de nacimientos, enfrentando la crisis de natalidad que vive actualmente el país.

    La medida fue anuncia por la ministra de Salud, May Chomali, junto a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y parlamentarios que integran las comisiones de Salud de ambas ramas del Congreso.

    En concreto, el Ejecutivo, busca apurar la tramitación de dos proyectos de ley que tienen como objetivo fortalecer la promoción de la fertilidad, la prevención de la infertilidad y el acceso a información oportuna para la ciudadanía.

    Con la urgencia simple establecida, la Cámara donde se encuentra su tramitación, tiene un plazo de 30 días para conocer y despachar los proyectos asociados al anuncio.

    Proyectos con urgencia

    De acuerdo a lo informado, la medida se aplicará al proyecto que modifica la ley 20.418 para incorporar, expresamente, la infertilidad dentro de las materias respecto de las cuales el Estado debe entregar información, orientación y educación a la población. Además, fortaleciendo las acciones de prevención y detección temprana.

    Esta iniciativa fue ingresada en abril de 2024 y actualmente se encuentra despachado por parte de la Cámara Alta a su segundo trámite constitucional, siendo tramitado actualmente en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

    El otro proyecto, boletín 16.708-11, modifica el Código Sanitario para incorporar la prevención de la infertilidad dentro de las prestaciones que pueden desarrollar los profesionales de la salud, permitiendo la indicación de exámenes preventivos y favoreciendo diagnósticos oportunos.

    También está alojado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

    Valoración de la información

    La ministra May Chomali aseguró que “no hay mejor herramienta de prevención que la información y tanto las mujeres, como las parejas y las familias, deben contar con educación de calidad y acceso a estudios que les permitan conocer su situación de fertilidad y tomar decisiones informadas sobre sus proyectos de vida”.

    “Por eso hemos decidido dar urgencia a estos dos proyectos, porque contribuyen a reducir brechas y avanzar en mayor equidad en salud”, agregó la secretaria de Estado, quien valoró la decisión para responde a la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y garantizar un acceso más equitativo a información y exámenes relacionados con la fertilidad.

    A su vez, la senadora Núñez valoró la decisión del Ejecutivo y llamó a abordar el tema, que a su juicio, había sido postergado “por años”.

    “Durante años hemos dejado de lado el rol que deben cumplir las políticas públicas de informar, promover y entregar herramientas para que las personas puedan tomar decisiones con mayor libertad y conocimiento”, dijo Núñez.

    En esa línea, afirmó que “la crisis de natalidad que enfrentamos exige abordar también la infertilidad, que hoy está reconocida como una enfermedad y avanzar en información, prevención y acceso a tratamientos”.

    El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Andrés Celis, comprometió una rápida tramitación de ambas iniciativas, “con el objetivo de promover la fertilidad, prevenir la infertilidad y garantizar que las chilenas y los chilenos puedan ejercer libremente su derecho a formar una familia”.

    En tanto, por la Comisión de Salud del Senado, la senadora Ximena Ordenes afirmó que “en Chile la tasa global de fecundidad ha decrecido de manera muy importante -menos de un hijo promedio por mujer en edad fértil- por lo tanto, tenemos la complicación de lo que son las tasas de reemplazo”.

    “Este es un problema de verdad, de los grandes problemas que va a enfrentar el país y tiene que ser abordado desde el ámbito legislativo y también desde el ámbito de la salud”, planteó la legisladora.

    Al anuncio del gobierno y el Senado, también se sumó el senador Ricardo Celis en su calidad de médico ginecólogo, quien relevó la importancia de sumar a las urgencias el proyecto de Endometriosis (boletín 14750-11), con el que busca garantizar el diagnóstico temprano, acceso a tratamientos integrales y la protección de la fertilidad.

    La iniciativa de su autoría se encuentra en segundo trámite constitucional en la instancia de Salud del Senado.

    Más sobre:NacionalGobiernoUrgenciaFertilidadNacimientosNatalidadProyectos

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