Suprema da paso clave y fija para septiembre alegatos por cuadernos de remoción de jueces que viajaron al extranjero con licencia

En un pleno que estuvo integrado por 15 de los 18 ministros de la Corte Suprema, y que se extendió por más tiempo que lo habitual, los supremos fijaron fecha para dar inicio a los alegatos por los cuadernos de remoción que se abrieron contra jueces que cometieron faltas a la probidad al viajar fuera del país estando con licencia médica.

A la fecha, de acuerdo con datos recabados por este medio, son más de 60 magistrados los que enfrentan este proceso disciplinario, el que se inició luego de que la Corte Suprema decidiera revisar cada uno de los sumarios que se llevaron en las distintas cortes de apelaciones del país respecto de funcionarios que presuntamente habrían cometido la irregularidad.

Los supremos estimaron que correspondía aplicar la facultad que les confiere el artículo 80 de la Constitución, que los faculta para ejercer la superintendencia correctiva y revisar lo que estiman puede ser el mal comportamiento de un juez. Esto de forma independiente a los sumarios que pudieron haber enfrentado los mismos magistrados.

A pesar de que tanto los jueces implicados, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados e incluso representantes de la ONU cuestionaran la decisión de los supremos, el máximo tribunal del país ha mantenido el curso de dichos procedimientos.

Por lo mismo es que durante la jornada del lunes 24 de agosto definieron que será el 2 de septiembre el día en que se iniciarán los respectivos alegatos, fase previa a que definan si los indagados serán o no expulsados del Poder Judicial.

Según informaron desde el Poder Judicial, la vista de los cuadernos comenzará en una audiencia programada entre las 10.30 y las 18.00 horas de ese día. Se analizará la situación de “jueces (zas), ministros (as), relatores (as) y fiscales (as) judiciales”, como se detalló en la comunicación.

Las instancias que sean requeridas, agregaron, se celebrarán de manera reservada “debido a los antecedentes personales que podrían ventilarse”.

“Con la cuenta dada del estado de tramitación de los cuadernos de remoción cuya apertura se dispuso por la Corte Suprema, se acordó que la vista de dichas causas se llevará a efecto a contar del día miércoles 2 de septiembre del presente año. Para tal efecto, se confeccionará una tabla única que las contenga, y la audiencia continuará los días siguientes hasta completar la revisión de todos los asuntos”, se lee en la resolución.

Para la vista de los cuadernos se concederán treinta minutos de alegato a cada parte. Los abogados podrán hacer uso del derecho a suspender la vista de la causa, en cuyo caso pasarán al final de la tabla.

A pesar de los reproches, ha sido la propia presidenta de la Suprema, la ministra Gloria Ana Chevesich, quien ha defendido la decisión de avanzar en los cuadernos de remoción.

“La Corte Suprema recabó la información de los funcionarios que estaban en esa situación y la remitió a las cortes de apelaciones del país, que son 17, para que, a su vez, ahí se entregara a un fiscal para que asumiera la investigación de todas estas causas. La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales del país y, por lo tanto, quiere saber cómo abordaron esos sumarios, quiere ver qué se decidió para tener una visión global”, dijo a La Tercera semanas antes de que se optara por la medida.

Luego, el pasado 16 de junio, manifestó: “El bien protegido es la fe pública y la integridad institucional, no la disciplina judicial. Y la Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deterioran su estatura moral, degradan su credibilidad o alimentan el desprestigio de la judicatura”.