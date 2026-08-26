SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Suprema da paso clave y fija para septiembre alegatos por cuadernos de remoción de jueces que viajaron al extranjero con licencia

    Las audiencias comenzarán el 2 de septiembre y se extenderán en los días sucesivos hasta completar la totalidad. Serán instancias reservadas, dado el tenor de los antecedentes que podrían ventilarse.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Corte Suprema. Andres Perez

    En un pleno que estuvo integrado por 15 de los 18 ministros de la Corte Suprema, y que se extendió por más tiempo que lo habitual, los supremos fijaron fecha para dar inicio a los alegatos por los cuadernos de remoción que se abrieron contra jueces que cometieron faltas a la probidad al viajar fuera del país estando con licencia médica.

    A la fecha, de acuerdo con datos recabados por este medio, son más de 60 magistrados los que enfrentan este proceso disciplinario, el que se inició luego de que la Corte Suprema decidiera revisar cada uno de los sumarios que se llevaron en las distintas cortes de apelaciones del país respecto de funcionarios que presuntamente habrían cometido la irregularidad.

    Los supremos estimaron que correspondía aplicar la facultad que les confiere el artículo 80 de la Constitución, que los faculta para ejercer la superintendencia correctiva y revisar lo que estiman puede ser el mal comportamiento de un juez. Esto de forma independiente a los sumarios que pudieron haber enfrentado los mismos magistrados.

    A pesar de que tanto los jueces implicados, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados e incluso representantes de la ONU cuestionaran la decisión de los supremos, el máximo tribunal del país ha mantenido el curso de dichos procedimientos.

    Por lo mismo es que durante la jornada del lunes 24 de agosto definieron que será el 2 de septiembre el día en que se iniciarán los respectivos alegatos, fase previa a que definan si los indagados serán o no expulsados del Poder Judicial.

    Según informaron desde el Poder Judicial, la vista de los cuadernos comenzará en una audiencia programada entre las 10.30 y las 18.00 horas de ese día. Se analizará la situación de “jueces (zas), ministros (as), relatores (as) y fiscales (as) judiciales”, como se detalló en la comunicación.

    Las instancias que sean requeridas, agregaron, se celebrarán de manera reservada “debido a los antecedentes personales que podrían ventilarse”.

    “Con la cuenta dada del estado de tramitación de los cuadernos de remoción cuya apertura se dispuso por la Corte Suprema, se acordó que la vista de dichas causas se llevará a efecto a contar del día miércoles 2 de septiembre del presente año. Para tal efecto, se confeccionará una tabla única que las contenga, y la audiencia continuará los días siguientes hasta completar la revisión de todos los asuntos”, se lee en la resolución.

    Para la vista de los cuadernos se concederán treinta minutos de alegato a cada parte. Los abogados podrán hacer uso del derecho a suspender la vista de la causa, en cuyo caso pasarán al final de la tabla.

    A pesar de los reproches, ha sido la propia presidenta de la Suprema, la ministra Gloria Ana Chevesich, quien ha defendido la decisión de avanzar en los cuadernos de remoción.

    “La Corte Suprema recabó la información de los funcionarios que estaban en esa situación y la remitió a las cortes de apelaciones del país, que son 17, para que, a su vez, ahí se entregara a un fiscal para que asumiera la investigación de todas estas causas. La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales del país y, por lo tanto, quiere saber cómo abordaron esos sumarios, quiere ver qué se decidió para tener una visión global”, dijo a La Tercera semanas antes de que se optara por la medida.

    Luego, el pasado 16 de junio, manifestó: “El bien protegido es la fe pública y la integridad institucional, no la disciplina judicial. Y la Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deterioran su estatura moral, degradan su credibilidad o alimentan el desprestigio de la judicatura”.

    Más sobre:Corte SupremaCuadernos de remociónLicencia MédicaJueces

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. suspende de manera temporal la concesión de citas para solicitar visados en todas sus oficinas consulares

    SernamEG se querella contra tíos de Makarena Tolosa por secuestro con homicidio y apunta a móvil de género

    Detienen a sujeto que atropelló y dio muerte a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    Ventas de Molymet aumentaron 32% debido a mejor precio del molibdeno y utilidades alcanzan US$ 66 millones

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Lo más leído

    1.
    Detienen a sujeto que atropelló y dio muerte a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    Detienen a sujeto que atropelló y dio muerte a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    2.
    Dorothy Pérez señala que Contraloría se encuentra investigando a Codelco: “Estamos auditando hoy día en dos líneas”

    Dorothy Pérez señala que Contraloría se encuentra investigando a Codelco: “Estamos auditando hoy día en dos líneas”

    3.
    Juan Eduardo Urrutia, líder de la masonería en Chile: “Cuando el diálogo va quedando de lado, se generan inestabilidades”

    Juan Eduardo Urrutia, líder de la masonería en Chile: “Cuando el diálogo va quedando de lado, se generan inestabilidades”

    4.
    Destructor Almirante Brown de la Armada argentina permanecerá en Valparaíso en viaje al ejercicio UNITAS LXVII en Perú

    Destructor Almirante Brown de la Armada argentina permanecerá en Valparaíso en viaje al ejercicio UNITAS LXVII en Perú

    5.
    Bob Borowicz, el empresario que asoma como inversionista clave en empresa que abastecía a dispensarios de marihuana

    Bob Borowicz, el empresario que asoma como inversionista clave en empresa que abastecía a dispensarios de marihuana

    6.
    Suprema confirma rechazo a amparo de Karen Rojo por negativa a fijar audiencia para que acceda a libertad vigilada

    Suprema confirma rechazo a amparo de Karen Rojo por negativa a fijar audiencia para que acceda a libertad vigilada

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Servicios

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    SernamEG se querella contra tíos de Makarena Tolosa por secuestro con homicidio y apunta a móvil de género
    Chile

    SernamEG se querella contra tíos de Makarena Tolosa por secuestro con homicidio y apunta a móvil de género

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Detienen a sujeto que atropelló y dio muerte a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    CMF aprueba inscripción de acciones de nuevo holding Bci Group en el Registro de Valores
    Negocios

    CMF aprueba inscripción de acciones de nuevo holding Bci Group en el Registro de Valores

    Ventas de Molymet aumentaron 32% debido a mejor precio del molibdeno y utilidades alcanzan US$ 66 millones

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico
    Tendencias

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Presidente Kast designa a exlanzadora de jabalina María Paz Ríos como nueva subsecretaria del Deporte
    El Deportivo

    Presidente Kast designa a exlanzadora de jabalina María Paz Ríos como nueva subsecretaria del Deporte

    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu

    En vivo: la complicada UC de Garnero visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple
    Tecnología

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga
    Cultura y entretención

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Luis Orlandini obtiene el Premio Nacional de Música 2026

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli

    EE.UU. suspende de manera temporal la concesión de citas para solicitar visados en todas sus oficinas consulares
    Mundo

    EE.UU. suspende de manera temporal la concesión de citas para solicitar visados en todas sus oficinas consulares

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?

    Vanessa Lista, experta danesa: “La digitalización es cada vez más un asunto geopolítico”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón