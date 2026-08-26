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    De la Espriella firma cerca de 30 extradiciones durante sus 16 primeros días en el gobierno colombiano

    El mandatario vinculó las medidas con su estrategia contra el crimen organizado y transnacional.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha firmado alrededor de 30 extradiciones durante sus primeros 16 días al frente del gobierno, según informó su secretario jurídico, Andrés Barreto.

    Las medidas corresponden a personas requeridas por autoridades extranjeras por investigaciones relacionadas con distintos delitos.

    El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de un video publicado en redes sociales, en el que apareció acompañado de Barreto. El funcionario precisó que se trata de “más o menos 30” resoluciones de extradición, aunque no entregó detalles sobre la identidad de las personas involucradas ni los países que solicitaron sus traslados.

    Vamos a seguir firmando más extradiciones”, afirmó De la Espriella.

    El Presidente agregó que durante su administración se utilizarán los mecanismos de cooperación internacional para enfrentar a organizaciones criminales que operan dentro y fuera de Colombia.

    Se acabaron los tiempos en que los mecanismos de cooperación internacional se guardaban en un armario”, sostuvo, antes de señalar que su gobierno irá “con toda contra el crimen organizado y el crimen transnacional”.

    Cinco extradiciones firmadas el 12 de agosto

    Entre las resoluciones conocidas públicamente se encuentran cinco extradiciones autorizadas por De la Espriella el pasado 12 de agosto, según informó el diario colombiano El Espectador.

    Los documentos establecieron el traslado de personas requeridas por autoridades judiciales de Perú, Estados Unidos, República Dominicana y Panamá.

    Uno de los casos corresponde a Diego Alberto Londoño, cuya extradición fue autorizada hacia Perú. También se resolvió el traslado a Estados Unidos de Armando Luis Suárez Calvo y Didier Ignacio García Rodríguez.

    A ellos se sumó Jorge Luis Mojica Ortiz, requerido por la Justicia de República Dominicana, y Roderick Aldair Morales Delgado, cuyo traslado fue solicitado por Panamá.

    Más sobre:Abelardo De La EspriellaColombiaExtradiciónAndrés BarretoMundo

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