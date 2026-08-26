Arturo Squella y nuevo estado de excepción: “Al contenido le falta mucho todavía por desarrollar y para eso es el trámite legislativo”

Un paquete de indicaciones para modificar la reforma constitucional de seguridad del gobierno presentó el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, junto a su par de RN, el senador Andrés Longton.

En medio del ruido transversal por contenidos de la propuesta como un nuevo estado de excepción constitucional de 120 días prorrogables por el mismo periodo, el timonel y senador aseguró en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción -entrevistado por Rodrigo Álvarez y Pedro Rosas- que no era “bueno” que tuviera ese plazo y que son aspectos que “ya no van” de la reforma, considerando que el Ejecutivo recogería la propuesta que hicieron.

No gusta en general la reforma de seguridad del Ejecutivo

Es natural que se generen en el fondo ruidos. Es algo total y absolutamente extraordinario lo que se está poniendo sobre la mesa para discutir. No solo por la reforma constitucional, sino lo que va a venir después, porque se ha ido como adelantando, insinuando, cuáles son las reformas de ley que emanan precisamente de este paraguas constitucional y evidentemente que no se ha perdido el foco en ningún caso. Podrá haber personas que no les guste, que estaban de alguna manera cómodas con la forma en que se está enfrentando la inseguridad, pero acá hay un compromiso que es ineludible por parte del Presidente de la República y lo sentimos propio quienes lo acompañamos desde el día uno, que es devolverle a Chile la seguridad y eso no se logra con más cámaras de seguridad en las plazas y en los parques, sino con cambios extraordinarios. El sistema penal propiamente tal hoy no da el ancho para perseguir el crimen organizado (...), por lo mismo, algunos ajustes había que hacer a la Constitución.

Desde sus propias filas ha habido reparos

Creo que eso fue la primera reacción. Ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos todos los presidentes de partidos oficialistas y seguramente habrán visto las declaraciones que se hicieron por parte de todos los partidos en la salida, con las correcciones que ya se anunciaron. Una de ellas, importante en materia del estado de excepción, la anunciamos junto al senador Longton (...). Al menos en los partidos oficialistas hay algunos que todavía lo encuentran algo disruptivo, pero con el paso del tiempo y el debate van a ir dándose cuenta de que no hay otra manera de enfrentar la realidad que estamos viviendo.

La expresidenta del TC, Marisol Peña, dijo que no hay motivo para una reforma constitucional en el estado de excepción

Académicos y abogados constitucionalistas que han presentado dudas, reparos, algunos te dicen ‘es que esto es ajeno a la tradición constitucional de Chile’. Obvio, si tú miras la Constitución del 33, después de 1925, la del 80, con todas sus modificaciones, en ningún caso te imaginaste que la gran amenaza para el estado de derecho, para el Estado, para nuestra nación, iba a estar de manos de grupos de particulares, del crimen organizado, el crimen transnacional. Siempre se pensó en la amenaza externa. (...) El debate en el cual está la exministra que tú señalabas y otros académicos que he visto es muy distinto al que nosotros tenemos. Ellos están pensando en la armonía constitucional, a partir de cartas al director en el diario, y nosotros estamos pensando en qué herramientas van a tener nuestros policías, nuestras Fuerzas Armadas, para ganarle al Tren de Aragua.

¿Le parece armonía constitucional plantear un estado de excepción de 120 días prorrogables sin consulta al Congreso?

Eso ya está corregido, ya está lo suficientemente claro. Ayer lo dijo el gobierno, que recogía nuestra (propuesta).

¿Si no están los votos, sería un fracaso para el gobierno?

No, porque van a ir avanzando en paralelo otros proyectos.

Pero al menos de la reforma

Es que en la reforma misma en algunos casos vamos a quedar un poco entregados a cuál va a ser la interpretación que se tenga respecto de esos proyectos de ley el día mañana en el Tribunal Constitucional, que yo veo un camino bastante en la lógica más garantista tradicional en cómo se aproximaron, por ejemplo, a lo de las Escuelas Protegidas (...). Lo que veo en las encuestas que le preguntan directo a la gente, en las medidas mismas, todas extraordinarias, la que menos apoyo tiene, tiene un 70%. Entonces la gente, en la hipótesis que tú decías y que se cayera la reforma si no cuenta con los votos no es que diga el gobierno fracasó (...). La gente no va quedar divorciada de quienes estuvimos apoyando esta agenda, va a estar divorciada de quienes fueron a pedir el voto diciendo que les importaba la seguridad pero una vez que cierran la puerta de su casa les importa un huevo lo que pasa afuera.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), propuso que se saque el estado de excepción de la reforma

Creo que la presidenta del senado, Paulina Núñez, cuando vea materializado lo que anunciamos con el senador Longton va a quedar lo suficientemente tranquila. La aprensión de ella era con los tiempos, con el concurso del Congreso, y esto, con nuestra indicación, va a tener un mayor control que incluso los otros estados (de excepción), que desde el día uno va a tener que contar con el concurso del Congreso y con autorizaciones cada 30 días. Coincidimos con el senador Longton que en el caso puntual del ejercicio de este estado de excepción no es necesaria la herramienta de restringir actualmente las comunicaciones, porque todo esto opera en función de investigaciones judiciales que vienen de tiempo atrás.

¿Quién estuvo detrás de esta propuesta?

¿Te refieres a quiénes metieron esos elementos disruptivos en el estado de excepción? (...) No tengo claro quién tuvo esa idea. No creo que sea bueno que tenga 120 días de entrada. Sí creo que a todos les quedó lo suficientemente claro, desde un tiempo a esta parte, de que las medidas extraordinarias que se requieren sí necesitaban contar con un paraguas constitucional. Eso por supuesto que lo suscribo desde el día uno, pero al contenido mismo por supuesto que le falta mucho todavía por desarrollar y para eso es el trámite legislativo.