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    Detienen a sujeto vinculado a violento robo en vivienda de La Cruz: niño de siete años resultó herido a bala

    El hecho afectó en el mes de abril a una pareja de adultos mayores de esta comuna de la Región de Valparaíso, quienes al momento del ilícito se encontraban con su nieto menor de edad al interior del domicilio.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    PDI investiga denuncia de agresión sexual contra consejero regional del Biobío. (Foto referencial)

    En prisión preventiva, por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, quedó este martes un sujeto detenido por su responsabilidad en un violento asalto registrado el 27 de abril en una vivienda de la comuna de La Cruz, en el que un menor de siete años fue herido de bala por los delincuentes.

    La detención del antisocial -chileno, de 25 años de edad y con antecedentes policiales- había sido concretada el lunes, en la Región Metropolitana, tras diligencias de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Concón de la PDI, en coordinación con el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

    De acuerdo con antecedentes de la investigación, el día en cuestión un grupo de sujetos armados ingresó a un inmueble ubicado en una parcela del sector Pocochay, donde se encontraba un matrimonio de adultos mayores junto a su nieto menor de edad.

    Ahí, los delincuentes intimidaron y agredieron violentamente a los integrantes de la familia, registrando el domicilio y sustrayendo diversas especies de valor. En medio del asalto, el menor comenzó a gritar y uno de los sujetos efectuó un disparo que lo impactó en la zona posterior del hombro derecho.

    El niño fue trasladado inicialmente hasta un centro asistencial de la provincia y derivado luego al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, donde recibió atención médica. Su abuelo, en tanto, resultó con graves lesiones producto de las agresiones físicas perpetradas por los delincuentes.

    Al respecto, la fiscal SAC de Valparaíso Lidia Aspee, señaló que “en aquella ocasión, el imputado, en compañía de otros sujetos, llegó a esta vivienda con la finalidad de robar especies de valor, para lo cual sometieron a las víctimas mediante golpes, mediante intimidación y utilizando armamento de fuego, con el que resulta herido por impacto balístico este menor de edad, ocasionándole una lesión que puso en riesgo su vida. Las otras víctimas resultaron una de ellas con fractura en una de sus extremidades inferiores y la otra con lesiones leves”.

    Así, las labores investigativas permitieron posicionar al imputado en el sitio del suceso y, además, vincularlo con la utilización del armamento de fuego con el que resultó herido el menor de edad, por lo que fue detenido la tarde del martes en la Región Metropolitana, tras una orden solicitada por el Ministerio Público.

    El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Calera, donde esta jornada fue formalizado por robo con homicidio frustrado, robo con lesiones graves, robo con violencia e intimidación y tenencia de arma de fuego y municiones. Quedó en prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 90 días.

    Más sobre:Policialrobohomicidio frustradoLa CruzRegión de Valparaísodetenidomenor herido de bala

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