Instalación del nuevo gobierno: ministro Arrau remueve a los 10 directores de área del MOP y designa a sus sucesores

En el contexto de la instalación del nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast, el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Martín Arrau (republicano), pidió la renuncia de todos los directores de área de esa secretaría de Estado, nombrando en su reemplazo a varios exfuncionarios de la administración Piñera.

El cargo más relevante es el del director general de Obras Públicas (DGOP), del cual dependen ocho direcciones sectoriales.

A este puesto llegó Joaquín Daga Kunze, ingeniero civil en Construcción de la Universidad Católica (UC), con un magíster en Gestión de Infraestructura de la UC y un MBA en la U. de Cambridge. Fue coordinador de la División Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social (MDS, 2018-19) y luego asesor del MOP (2019-22). Antes de llegar a esta administración, fue gerente general de la empresa de su familia, Constructora Trancura, y subgerente de gestión contractual de concesiones de Sacyr Chile.

El titular de la DGOC es un cargo de exclusiva confianza del Presidente de la República, como ministros y subsecretarios.

El resto de las direcciones debe ser elegido mediante concurso bajo el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), salvo que fuesen nominados por la Presidencia ocupando uno de los 12 cargos de jefes de servicio de primer nivel -conocidos como balas de plata- que puede designar en sus primeros tres meses de gobierno, según la norma de la ADP.

Joaquín Daga Kunze, director general de Obras Públicas.

Y el Presidente Kast ya usó dos de esas balas de plata en el MOP al designar en la Fiscalía Nacional a Francisca Morandé y en la Dirección de Planeamiento a Eduardo Koffmann.

Francisca Morandé es abogada de la UC y ya había ocupado el mismo cargo entre 2018 y 2022. Antes, trabajó en el estudio Víctor Vial y Compañía, fue fiscal del Banco Sudamericano, por lo cual integró la directiva del Comité de Fiscales de la Asociación de Bancos, y abogada en el Instituto Libertad.

Eduardo Koffmann es ingeniero civil industrial de la UC y antes de llegar al MOP era gerente de capacitación de Piappem Institute y director de proyectos de Ikons Corp. Antes, fue encargado de Metodologías de Transporte en el Sistema Nacional de Inversiones del MDS (2013-18) y coordinador nacional de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Transportes (2018-19).

Además de la DGOP, existen otras dos direcciones generales: Concesiones y Aguas.

En la Dirección General de Aguas asumirá Hipólito Zañartu y en Concesiones lo hará Lorena Herrera.

Ambos fueron incorporados bajo la figura de asesores del ministro, puesto que deben ser ratificados mediante el sistema ADP, pero en los hechos están actuando como titulares.

Hipólito Zañartu es abogado de la U. Gabriela Mistral, de la que fue secretario general, decano de Derecho, rector e integrante de su consejo directivo. Antes de llegar al MOP integraba el estudio SLBZ Abogados y era decano de Derecho de la U. San Sebastián. Es experto en Derecho de Recursos Naturales, Aguas, Energía y Minero. Previamente, estuvo ligado al grupo Luksic, pues fue abogado en Antofagasta Minerals, Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y Aguas de Antofagasta.

Hipólito Zañartu, futuro director general de Aguas. JC SOTELO CHILE

Lorena Herrera, es ingeniera comercial de la U. Técnica Federico Santa María (UTFSM) y tiene un MBA en la U. de Chile. Trabajó como encargada de nuevos proyectos en Concesiones (2007-16), para luego ser gerenta de Infrastructure & Capital Projects en Deloitte. Posteriormente fue subgerenta general de la sociedad concesionaria Red Maule, que licitó la construcción y explotación de tres hospitales, por lo cual fue elegida consejera de la Cámara de la Construcción.

Lorena Herrera, futura directora de Concesiones.

Las que dependen de la DGOP

Las direcciones sectoriales que están bajo la DGOP son Vialidad, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Aeropuertos, Arquitectura, Planeamiento y Fiscalía. Todas ellas, salvo las dos últimas, deben ser ratificadas por ADP.

En Vialidad, quien estará a cargo es el ingeniero civil de la UTFSM Jaime Huidobro, exsubdirector de obras de esta dirección, quien lleva 26 años en el ministerio.

En Obras Hidráulicas, debiera asumir el ingeniero civil de la U. de Chile Arnaldo Recabarren, quien ya había sido director nacional del área y antes ejecutivo de empresas sanitarias, seremi de OO.PP. del Biobío y subdirector nacional de servicios sanitarios rurales.

Arnaldo Recabarren, futuro director de Obras Hidráulicas

En Aeropuertos, fue designada Claudia Carvallo, quien ya había sido directora de Aeropuertos en 2019, antes de lo cual fue gerenta comercial de la empresa Ferrer & Asociados Ingenieros Consultores S.A. (FAIC) (2015-18) y jefa de concesiones aeroportuarias del MOP (2010-15). A Carvallo se le solicitó la renuncia en julio de 2022 en medio de una polémica por supuestos conflictos de interés en la adjudicación de contratos de esta dirección a la empresa FAIC, de la cual fue después gerenta general, según Ciper.

Claudia Carvallo, futura directora de Aeropuertos

En Obras Portuarias asumirá Oliver Weinreich, quien entre 2000 y 2024 fue ejecutivo del grupo Von Appen, en Ultramar, donde llegó a ser gerente general de Terminal Pacífico Sur de Valparaíso por siete años.

En Arquitectura el elegido es James Fry, quien ya había sido director nacional de esta misma área (2013-14). Luego se dedicó a la consultoría, para después ser seremi de OO.PP. (2018-22) y jefe de la división de Infraestructura del gobierno regional de Los Lagos (2025-26).