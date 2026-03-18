SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Instalación del nuevo gobierno: ministro Arrau remueve a los 10 directores de área del MOP y designa a sus sucesores

    Tres ya están trabajando como directores y los siete restantes ingresaron al ministerio como asesores, pues deben ser ratificados por el sistema ADP.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    23-01-2025 Martín Arrau, ministro de obras públicas - La Tercera- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    En el contexto de la instalación del nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast, el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Martín Arrau (republicano), pidió la renuncia de todos los directores de área de esa secretaría de Estado, nombrando en su reemplazo a varios exfuncionarios de la administración Piñera.

    El cargo más relevante es el del director general de Obras Públicas (DGOP), del cual dependen ocho direcciones sectoriales.

    A este puesto llegó Joaquín Daga Kunze, ingeniero civil en Construcción de la Universidad Católica (UC), con un magíster en Gestión de Infraestructura de la UC y un MBA en la U. de Cambridge. Fue coordinador de la División Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social (MDS, 2018-19) y luego asesor del MOP (2019-22). Antes de llegar a esta administración, fue gerente general de la empresa de su familia, Constructora Trancura, y subgerente de gestión contractual de concesiones de Sacyr Chile.

    El titular de la DGOC es un cargo de exclusiva confianza del Presidente de la República, como ministros y subsecretarios.

    El resto de las direcciones debe ser elegido mediante concurso bajo el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), salvo que fuesen nominados por la Presidencia ocupando uno de los 12 cargos de jefes de servicio de primer nivel -conocidos como balas de plata- que puede designar en sus primeros tres meses de gobierno, según la norma de la ADP.

    Joaquín Daga Kunze, director general de Obras Públicas.

    Y el Presidente Kast ya usó dos de esas balas de plata en el MOP al designar en la Fiscalía Nacional a Francisca Morandé y en la Dirección de Planeamiento a Eduardo Koffmann.

    Francisca Morandé es abogada de la UC y ya había ocupado el mismo cargo entre 2018 y 2022. Antes, trabajó en el estudio Víctor Vial y Compañía, fue fiscal del Banco Sudamericano, por lo cual integró la directiva del Comité de Fiscales de la Asociación de Bancos, y abogada en el Instituto Libertad.

    Eduardo Koffmann es ingeniero civil industrial de la UC y antes de llegar al MOP era gerente de capacitación de Piappem Institute y director de proyectos de Ikons Corp. Antes, fue encargado de Metodologías de Transporte en el Sistema Nacional de Inversiones del MDS (2013-18) y coordinador nacional de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Transportes (2018-19).

    Además de la DGOP, existen otras dos direcciones generales: Concesiones y Aguas.

    En la Dirección General de Aguas asumirá Hipólito Zañartu y en Concesiones lo hará Lorena Herrera.

    Ambos fueron incorporados bajo la figura de asesores del ministro, puesto que deben ser ratificados mediante el sistema ADP, pero en los hechos están actuando como titulares.

    Hipólito Zañartu es abogado de la U. Gabriela Mistral, de la que fue secretario general, decano de Derecho, rector e integrante de su consejo directivo. Antes de llegar al MOP integraba el estudio SLBZ Abogados y era decano de Derecho de la U. San Sebastián. Es experto en Derecho de Recursos Naturales, Aguas, Energía y Minero. Previamente, estuvo ligado al grupo Luksic, pues fue abogado en Antofagasta Minerals, Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y Aguas de Antofagasta.

    Hipólito Zañartu, futuro director general de Aguas. JC SOTELO CHILE

    Lorena Herrera, es ingeniera comercial de la U. Técnica Federico Santa María (UTFSM) y tiene un MBA en la U. de Chile. Trabajó como encargada de nuevos proyectos en Concesiones (2007-16), para luego ser gerenta de Infrastructure & Capital Projects en Deloitte. Posteriormente fue subgerenta general de la sociedad concesionaria Red Maule, que licitó la construcción y explotación de tres hospitales, por lo cual fue elegida consejera de la Cámara de la Construcción.

    Lorena Herrera, futura directora de Concesiones.

    Las que dependen de la DGOP

    Las direcciones sectoriales que están bajo la DGOP son Vialidad, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Aeropuertos, Arquitectura, Planeamiento y Fiscalía. Todas ellas, salvo las dos últimas, deben ser ratificadas por ADP.

    En Vialidad, quien estará a cargo es el ingeniero civil de la UTFSM Jaime Huidobro, exsubdirector de obras de esta dirección, quien lleva 26 años en el ministerio.

    En Obras Hidráulicas, debiera asumir el ingeniero civil de la U. de Chile Arnaldo Recabarren, quien ya había sido director nacional del área y antes ejecutivo de empresas sanitarias, seremi de OO.PP. del Biobío y subdirector nacional de servicios sanitarios rurales.

    Arnaldo Recabarren, futuro director de Obras Hidráulicas

    En Aeropuertos, fue designada Claudia Carvallo, quien ya había sido directora de Aeropuertos en 2019, antes de lo cual fue gerenta comercial de la empresa Ferrer & Asociados Ingenieros Consultores S.A. (FAIC) (2015-18) y jefa de concesiones aeroportuarias del MOP (2010-15). A Carvallo se le solicitó la renuncia en julio de 2022 en medio de una polémica por supuestos conflictos de interés en la adjudicación de contratos de esta dirección a la empresa FAIC, de la cual fue después gerenta general, según Ciper.

    Claudia Carvallo, futura directora de Aeropuertos

    En Obras Portuarias asumirá Oliver Weinreich, quien entre 2000 y 2024 fue ejecutivo del grupo Von Appen, en Ultramar, donde llegó a ser gerente general de Terminal Pacífico Sur de Valparaíso por siete años.

    En Arquitectura el elegido es James Fry, quien ya había sido director nacional de esta misma área (2013-14). Luego se dedicó a la consultoría, para después ser seremi de OO.PP. (2018-22) y jefe de la división de Infraestructura del gobierno regional de Los Lagos (2025-26).

    Lee también:

    Más sobre:Obras públicasInfraestructuraConstrucciónMOPMartín ArrauNegociosPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Perú advierte sobre los riesgos del Plan Escudo Fronterizo de Kast y pide prudencia para “no volver” al Muro de Berlín

    “Estamos desconsolados”: Presidente de Irán confirma el asesinato de su ministro de Inteligencia tras un ataque de Israel

    Estrechez de comisión: cupos limitados, descuelgues y posibles revanchas en la Cámara agudizan tensiones en la oposición

    Pago obligatorio: a más de 150 mil personas se les retuvieron impuestos en 2025 por ser deudores del CAE

    El desconocido informe de la Dipres que acusa “deficiencias estructurales” en los planes estrella de Boric en seguridad

    La importancia de hidratarse (bien)

    Lo más leído

    1.
    Gobierno mantiene en suspenso cambios al Mepco para limitar su costo y precio de bencina subiría $300 si este no opera

    Gobierno mantiene en suspenso cambios al Mepco para limitar su costo y precio de bencina subiría $300 si este no opera

    2.
    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    3.
    Subsidio anual a sistema de Transporte RED suma cuatro años de alzas y alcanza récord en 2025

    Subsidio anual a sistema de Transporte RED suma cuatro años de alzas y alcanza récord en 2025

    4.
    Gobierno de Kast retira para revisión casi 50 decretos ambientales y eléctricos de Contraloría

    Gobierno de Kast retira para revisión casi 50 decretos ambientales y eléctricos de Contraloría

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Galatasaray por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Galatasaray por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

    Estrechez de comisión: cupos limitados, descuelgues y posibles revanchas en la Cámara agudizan tensiones en la oposición
    Chile

    Estrechez de comisión: cupos limitados, descuelgues y posibles revanchas en la Cámara agudizan tensiones en la oposición

    Pago obligatorio: a más de 150 mil personas se les retuvieron impuestos en 2025 por ser deudores del CAE

    El desconocido informe de la Dipres que acusa “deficiencias estructurales” en los planes estrella de Boric en seguridad

    Minera Activa, ligada a LarrainVial, vende un proyecto minero a firma australiana
    Negocios

    Minera Activa, ligada a LarrainVial, vende un proyecto minero a firma australiana

    Exministro Grau celebra cifra de crecimiento 2025 y dice que con estos nuevos datos la deuda pública bajó

    Alejandro Weber resta prioridad a posibles cambios de Hacienda al Mepco: “Es un problema en ciernes, pero no es un problema hoy”

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump
    Tendencias

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Se creía que eran solitarios, pero los tiburones pueden tener amigos, según un reciente estudio

    Gritos de un lado para otro y amenaza de ‘golpe de estado’: el virulento Consejo de Presidentes que debatió la ley SADP
    El Deportivo

    Gritos de un lado para otro y amenaza de ‘golpe de estado’: el virulento Consejo de Presidentes que debatió la ley SADP

    Ricardo Gareca festina con su fracaso en la Roja: “En Perú me quieren más porque con Chile terminamos últimos”

    Arturo Vidal pone la alerta en Colo Colo: el Rey no participa de la práctica alba

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    U2 alista show en Chile para 2027 y Estadio Nacional prioriza el deporte ante solicitudes de productoras para conciertos
    Cultura y entretención

    U2 alista show en Chile para 2027 y Estadio Nacional prioriza el deporte ante solicitudes de productoras para conciertos

    Lollapalooza Chile 2027 celebra 15 años y anuncia el inicio de venta de entradas

    Angelo Pierattini está de vuelta a los escenarios con El regreso del guerrero

    “Estamos desconsolados”: Presidente de Irán confirma el asesinato de su ministro de Inteligencia tras un ataque de Israel
    Mundo

    “Estamos desconsolados”: Presidente de Irán confirma el asesinato de su ministro de Inteligencia tras un ataque de Israel

    Un declive “sin precedentes”: EE.UU. pierde su estatus de “democracia liberal” por primera vez desde al menos 1975

    Zelenski reconoce que la guerra en Irán disminuye la ayuda a Ucrania: “Seguimos recibiendo cargamentos, menos, pero están llegando”

    La importancia de hidratarse (bien)
    Paula

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir