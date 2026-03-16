MOP y Hyundai por Puente Chacao: “Reafirmamos la mutua voluntad de mantener itinerario”

Este lunes el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, se reunió con el CEO de Hyundai E&C, Lim Lagho, para revisar los avances de la construcción del Puente Chacao, que busca unir Chiloé con el continente. La reunión se llevó a cabo en las oficinas del MOP en la calle Morandé.

En la reunión, que se realizó en las oficinas del MOP en Santiago, también estuvieron presentes el director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá y los representantes del consorcio a cargo de la ejecución del proyecto.

“Hace algunas semanas fuimos a la obra, a estudiar el detalle de este proyecto emblemático de conectividad en el sur de Chile y ahora sumamos una reunión de trabajo junto a los representantes de Hyundai. Hemos revisado el avance de los trabajos y acordado reforzar el seguimiento en terreno con un plan de supervisiones periódicas”, indicó el Ministro.

El secretario de Estado precisó que “son de público conocimiento las dificultades que ha enfrentado el proyecto desde su inicio, pero reafirmamos la mutua voluntad de hacer los esfuerzos por mantener su itinerario, pese a que existen varios puntos que resolver, como el modelo operacional, la mantención del puente y los accesos norte y sur, que están en una fase muy básica”.

El CEO Hyundai Hyundai E&C, Lim Lagho, destacó que: “Hemos tenido una reunión muy productiva con el ministerio de Obras Públicas y vamos a hacer que este sea un proyecto emblemático para todo Chile”.

En mayo del año pasado, Hyundai solicitó una reprogramación de pagos que permita la sostenibilidad financiera de la empresa y el proyecto. Dicha reprogramación, en ningún caso afecta o aborda los plazos de la obra.

Hasta ahora el puente Chacao tiene más de un 60% de avance en su construcción. Este proyecto tiene una extensión total de 2,7 kilómetros para conectar Chiloé con el continente. Se espera que la marcha blanca y la entrega final de las obras del Puente Chacao ocurran en octubre de 2028.