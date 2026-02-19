SUSCRÍBETE
    Política

    Futuro ministro del MOP se reúne con alcalde Alessandri para abordar prioridades de Lo Barnechea

    Asimismo, el jefe comunal informó que la próxima semana sostendrá encuentros con los futuros ministros de Vivienda, Iván Poduje; y Transportes, Louis de Grange.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    A eso del mediodía de este jueves el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, se reunió con el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, para abordar las prioridades de la comuna.

    Entre los puntos tocados se encuentra la limpieza y mantención de cauces, quebradas y rutas estructurantes, con foco en la ruta G21 (Camino a Farellones), vía estratégica usada ampliamente en invierno.

    “El estado de la G21 no puede seguir siendo una preocupación estacional. Necesitamos certezas y un cronograma claro que garantice seguridad y conectividad para nuestros vecinos y para quienes transitan hacia la cordillera”, señaló el alcalde Alessandri tras la reunión.

    

    Con este último, uno de los temas centrales será avanzar en la llegada de Metro a Lo Barnechea, proyecto considerado clave para mejorar la conectividad y disminuir los tiempos de traslado.

    “Lo Barnechea requiere infraestructura acorde a su crecimiento. La extensión del Metro es un anhelo de años y esperamos que el nuevo gobierno lo incorpore dentro de sus prioridades”, enfatizó el alcalde.

