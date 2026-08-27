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    Política

    Oposición cuestiona Foro Madrid y anuncia actos contra la cumbre conservadora

    Además, desde el Partido Socialista se anunciaron actividades en homenaje al expresidente Salvador Allende.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Reunión de secretarios generales de los partidos de oposición.

    La oposición anunció una activa agenda de actos para las primeras semanas de septiembre, en contraposición al Foro Madrid, la cumbre internacional que reúne a la derecha conservadora iberoamericana y que tiene programado un nuevo encuentro en Santiago entre el próximo jueves 3 y viernes 4 de dicho mes.

    El evento, organizado por el partido político español Vox y la Fundación Disenso —el think tank de la colectividad que preside el diputado español Santiago Abascal—, contará con la participación del Presidente José Antonio Kast y se celebrará en Casa Piedra de San Carlos de Apoquindo bajo el lema: “Una nueva era para Iberoamérica”.

    Tras una nueva reunión de secretarios generales de los partidos de las fuerzas progresistas, el vicepresidente del Partido Socialista (PS), Arturo Barrios, aludió a la intención de contrarrestar la influencia de la actividad en Chile.

    “La próxima semana vamos a ver la presencia de personeros de ultraderecha del mundo aquí. Hablando no sabemos qué, discutiendo no sabemos qué, reflexionando no sabemos qué. Nosotros hemos decidido como oposición en su conjunto, hacer sendos actos desde el 3 hasta el 11 de septiembre”, dijo.

    El dirigente socialista sostuvo que el jueves en que se inicia el Foro Madrid, la oposición se reunirá bajo el lema “Democracia siempre”.

    “Una reflexión y un diálogo político entre toda la oposición, Democracia siempre. No estamos dispuestos a que la democracia sea arrinconada ni sea cuestionada en ningún momento”, remarcó.

    Además, anunció que el viernes de esa semana se hará un acto en homenaje al fallecido expresidente Salvador Allende. Posteriormente, para el 11 de septiembre, en conmemoración del golpe de Estado de 1973, está programado un acto en el mausoleo del líder de la Unidad Popular.

    Más sobre:OposiciónForo de MadridCumbre conservadoraJosé Antonio KastArturo Barrios

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