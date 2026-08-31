Nueva directiva del Frente Amplio, encabezada por la diputada Gael Yeomans, asume sus funciones

Este lunes 31 de agosto asumió sus funciones la nueva directiva nacional del Frente Amplio (FA) encabezada por la presidenta, la diputada Gael Yeomans, la que dirigirá el partido por dos años.

Además, asumieron Constanza Martínez, secretaria general; Magda Cottet, secretaria ejecutiva; Camila Romero, tesorería; Leonardo Jofré, secretaría nacional de Acción y Despliegue Territorial; Andrés Couble, secretaría Nacional de Contenidos; Marco Verdugo, secretaría nacional de Frentes; Javiera Cabello, secretaría nacional de comunicaciones; Giorgio Boccardo, secretaría nacional de Formación; Jaime Figueroa, 1ª secretaría directiva; Diego Soto, 2ª secretaría directiva.

La asunción de la nueva directiva se produce luego del proceso de elecciones internas del Frente Amplio del pasado 15 y 16 de agosto, en que las y los militantes del partido votaron para definir a sus nuevas autoridades regionales y nacionales.

“Este nuevo período lo asumimos con esperanza y con la convicción de que tenemos una gran oportunidad para seguir construyendo un partido fuerte, con presencia activa en todos los territorios y capaz de aportar a las transformaciones que Chile necesita ”, señaló la nueva presidenta del partido, Gael Yeomans.

Por su parte, la nueva secretaria general, Constanza Martínez, destacó que “asumimos este periodo en un momento de nuevos desafíos para nuestro partido y para el país. Tenemos la tarea de enfrentar a un gobierno de ultraderecha que está retrocediendo en derechos de los chilenos y chilenas y para eso necesitamos un partido fuerte que ofrezca una alternativa de bienestar y justicia social”

La nueva secretaria ejecutiva, Magda Cottet, valoró el trabajo realizado por la directiva anterior y señaló que “queremos reconocer y agradecer profundamente el trabajo de quienes estuvieron a cargo de conducir el partido como primera directiva de nuestra historia como partido, y que con un trabajo en unidad permitieron sentar las bases del partido más grande de Chile . Recibimos esta responsabilidad valorando ese camino recorrido y con la disposición de continuar construyendo sobre lo que ya se ha avanzado”.

La ceremonia de cambio de mando será el próximo viernes 4 de septiembre, a las 20:00 horas, en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La actividad marcará oficialmente el inicio del nuevo período de conducción nacional del partido.