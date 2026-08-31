Kast dice que era “evidente” que el alza de las bencinas iba a generar pesimismo, pero que permitió “ordenar los recursos”

El Presidente José Antonio Kast abordó los efectos en las expectativas económicas que generó el alza histórica de las bencinas. Una medida que impulsó el gobierno apelando a la falta de recursos para aplicar en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y el alto precio del petróleo producto de la guerra en Medio Oriente, que todavía está en desarrollo.

“Era evidente lo que iba a ocurrir. Si esa decisión finalmente la tengo que tomar yo”, dijo el presidente Kast al ser consutlado en Radio Coperativa por el pesimismo que se insatló en la ciudadanía luego de la subida en las bencinas de más de $300.

En esa línea, el mandatario calificó la decisión como “compleja” y “muy dolorosa”, pero defendió la necesidad de aplicarla. “Eso (el alza de las bencinas) nos permite, hoy día, ordenar de nuevo el uso de los recursos y no haber tenido que pedir créditos para poder subvencionar algo que se iba a ir hoy día”, dijo.

“Si tuviera en los mismos momentos, en las mismas circunstancias, con una guerra que sigue, lamentablemente, que sigue destruyendo refinerías, porque una cosa es el valor del petróleo y la otra el valor del diésel, como también lo hemos dicho, tendría que tomar la misma decisión”, agregó.

Sobre la situación del empleo, que según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se ubicó en 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio, el mandatario comentó que espera que la megarreforma tenga un efecto positivo en la creación de empleos, pero no inmediato.

Sumado el megaproyecto y las medidas para favorecer las ventas de viviendas nuevas, el Presidente Kast espera que sea el sector de la construcción el primer sector en mostrar recuperación en relación al empleo.

Luego, con las modificaciones al estatuto de trabajadores del turismo, el mandatario espera que dicho sector sea el siguiente en mejorar su desempeño en relación a la creación de empleo.

Otra forma con la que el Ejecutivo busca que se generen más puestos de trabajo es mejorando la seguridad. “Si mejoramos los índices de seguridad, bueno, también muchos de los barrios van a ir mejorando. La gente va a estar más tranquila para recorrer los distintos barrios”, comentó.

Aranceles con Estados Unidos

Sobre la relación con Estados Unidos tras los aranceles de castigo contra una cartera de productos exportados desde Chile, el Presidente Kast valoró el proceso de negociaciones para eximir a dicha lista y el Tratado de Libre Comercio (TLC) que tienen ambas naciones.

“Alguien podría decir, desechen el tratado de libre comercio, y con eso inmediatamente se bajan los aranceles de todos los productos al mismo promedio. Nosotros queremos defender y plantear que el tratado de libre comercio es una gran herramienta”, comentó.