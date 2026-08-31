Paso Los Libertadores reabre para transporte de carga y se extiende horario de invierno

El Equipo de Coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores - Sistema Integrado Cristo Redentor, de la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, emitió un comunicado a propósito de la reapertura del tránsito para transporte de carga a partir de este lunes.

El comunicado responde a evaluaciones de los equipos técnicos de las vialidades de ambos países, considerando informes meteorológicos y de transitabilidad, analizadas en una reunión sostenida por el Comité del Sistema Cristo Redentor la mañana de este lunes.

Se resolvió reabrir para el tránsito de carga terrestre en ambas direcciones desde las 10.00 a 20.00 (hora chilena) y entre 11.00 y 21.00 (hora argentina).

Hubo un retraso respecto a la hora contemplada de apertura, por la presencia de un sistema frontal leve en alta montaña durante la madrugada.

“Dada la evaluación de pronósticos meteorológicos durante el mes de septiembre, se extiende horario de invierno cuya franja es de 12 horas, a partir del martes 1 de septiembre y hasta que las condiciones meteorológicas se estabilicen y permitan funcionar en jornada de 24 horas, en condiciones de seguridad”, señala el comunicado.

Además, se recalca que “no se habilitará tránsito de otro tipo de vehículos para efectos de dar condiciones de seguridad a todos los usuarios, sistemas y personas”.

“En una fecha oportuna se comunicará las condiciones de apertura para turismo (vehículos menores, buses, etc.), para dar transitabilidad segura, como así también, las bandas horarias que permitan normalizar sus respectivas actividades”, cerraron.

La decisión se conoce a en la antesala de las celebraciones de Fiestas Patrias.