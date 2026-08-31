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    Encuentran vehículo baleado en Cerro Navia: dueño permanece inubicable

    En el lugar además encontraron múltiples registros de munición.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un vehículo con múltiples impactos de bala fue encontrado en horas de la madrugada en la comuna de Cerro Navia, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo a la información preliminar, los hechos se habrían registrado alrededor de las 3:00 de la madrugada. Según señaló el capitán Cristián Contanzo, de la 45ª Comisaría Cerro Navia, no hay ninguna persona que se haga responsable de la denuncia, pero la primera información que recibe el carabinero es la que le entrega al Ministerio Público”.

    “En base a esa primera información, comienzan las primeras diligencias, las primeras instrucciones por parte de ellos, y lo principal es, para poder dar con esta línea investigativa, es primero saber y dar con el paradero del dueño del automóvil. Se sabe quién es, tenemos los antecedentes del conductor. En estos momentos se encuentra inubicable”, agregó.

    De acuerdo a lo que añadió, el vehículo se encontraba cerrado cuando llegaron al lugar, y no se registraban restos de sangre al interior. “La persona tiene domicilio en la comuna de Renca, en horas de anoche se fue hacia su domicilio, no fue ubicable, esas diligencias continúan hasta estos momentos”, expresó.

    Asimismo, señaló que “nuestros Carabineros ahora con luz de día han encontrado cerca de 7 a 8 registros de munición en el suelo, pero también en estos momentos estamos realizando algunas diligencias con el Parque Metropolitano, que hay una cámara que apunta justamente hasta este pasaje, que nos podrían dar o no alguna información si el vehículo se encontraba estacionado o fue dejado en el lugar”.

    Más sobre:PolicialCarabinerosVehículo BaleadoCerro Navia

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