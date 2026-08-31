Enel Américas finaliza proceso de recompra de acciones con sobredemanda
Enel Américas recibió ofertas para la recompra de acciones por sobre el 5% fijado como máximo.
Enel Américas informó que cerró el proceso de recompra de acciones con un interés mucho más allá del 5% del total de los papeles fijado como máximo.
Durante el proceso de oferta pública (OP) para el proceso de recompra de acciones, la firma recibió aceptaciones y órdenes de venta por un total de 11.165.626.648 acciones de la compañía, que representan, en definitiva, un 216,83% de la cantidad máxima de acciones que la compañía ofreció adquirir.
“De esta forma, la OP se declara exitosa, y en consecuencia la compañía adquirirá 5.149.434.697 acciones, representativas de un 5% de las acciones suscritas y pagadas en que se divide el capital social de la compañía, al precio previamente indicado de $93,36 por acción”, explicó en un hecho esencial.
De esta forma, la firma va a gastar cerca de $480.749 millones en la operación de recompra de acciones.
Sobre cómo definir las acciones a recomprar ante la sobredemanda, Enel Américas explicó que “la compañía adquirirá las acciones que ofreció comprar a razón de la prorrata efectiva que determinará y anunciará a la Bolsa el día de hoy”.
Respecto a los plazos de la transacción, la empresa también comentó que “Banchile Corredores realizará el proceso de liquidación de la OP en los plazos establecidos, esto es, el día 2 de septiembre de 2026″.
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