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    Enel Américas finaliza proceso de recompra de acciones con sobredemanda

    Enel Américas recibió ofertas para la recompra de acciones por sobre el 5% fijado como máximo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Oficinas de Enel en el MUT

    Enel Américas informó que cerró el proceso de recompra de acciones con un interés mucho más allá del 5% del total de los papeles fijado como máximo.

    Durante el proceso de oferta pública (OP) para el proceso de recompra de acciones, la firma recibió aceptaciones y órdenes de venta por un total de 11.165.626.648 acciones de la compañía, que representan, en definitiva, un 216,83% de la cantidad máxima de acciones que la compañía ofreció adquirir.

    “De esta forma, la OP se declara exitosa, y en consecuencia la compañía adquirirá 5.149.434.697 acciones, representativas de un 5% de las acciones suscritas y pagadas en que se divide el capital social de la compañía, al precio previamente indicado de $93,36 por acción”, explicó en un hecho esencial.

    De esta forma, la firma va a gastar cerca de $480.749 millones en la operación de recompra de acciones.

    Sobre cómo definir las acciones a recomprar ante la sobredemanda, Enel Américas explicó que “la compañía adquirirá las acciones que ofreció comprar a razón de la prorrata efectiva que determinará y anunciará a la Bolsa el día de hoy”.

    Respecto a los plazos de la transacción, la empresa también comentó que “Banchile Corredores realizará el proceso de liquidación de la OP en los plazos establecidos, esto es, el día 2 de septiembre de 2026″.

    Más sobre:MercadosEnel Américas

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