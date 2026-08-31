Presidenta de RN reconoce que oficialismo mantiene diferencias por reforma de seguridad y llama a una mayor coordinación política

La senadora y presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, reconoció que el oficialismo todavía mantiene diferencias por la reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno como parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

La legisladora sostuvo que si bien desde su colectividad están por apoyar la controversial iniciativa de La Moneda, ahora que se le bajó la urgencia en el Parlamento, el espacio para lograr los cambios necesarios para que concite apoyos es la Comisión de Constitución del Senado.

En diálogo con radio Agricultura, Balladares planteó que “más que una tensión, existen diferencias, que en este caso y en este proyecto las hubo y las hay”.

En ese sentido, apuntó que es se mantendrá “hasta que no terminemos de acordar un texto que permita dar tranquilidad a todos y que sea efectivo en lo que necesitan las policías hoy día”.

Y luego recalcó: “También es parte del trabajo cuando los partidos que apoyamos al gobierno somos distintos, tenemos distintas miradas, por eso lo que más hemos reforzado en estos días es el poder mantener la coordinación política y el trabajo político”.

Para Balladares, dichas diferencias se deben a que hay partidos dentro del oficialismo que hasta ahora no habían trabajado en conjunto.

“Los partidos que hoy día apoyamos al gobierno nunca habíamos trabajado juntos, nuestra única experiencia más cercana había sido el Rechazo del año 2022. Pero tenemos que aprender a convivir, a trabajar en equipo, a cómo enfrentar los distintos desafíos y eso requiere de mucha coordinación, de muchas reuniones, de mucho tiempo”, remarcó.

En esa misma línea, reforzó que “eso necesita y requiere de mucha coordinación política, mucha coordinación con el Ministerio del Interior, con la Segpres, con los ministerios sectoriales. Ir trabajando, planificación, eso es lo que nosotros le hemos dicho al Presidente, que además está toda nuestra disposición”.

En el caso del ministro de Seguridad, Martín Arrau (republicanos), dijo: “Lo veo con mucha apertura de revisar cada una de las medidas, la verdad que lo he visto en ese sentido, entendiendo que esto tiene que tener una aprobación más allá de nuestro sector”.