Metro normaliza servicio en la Línea 4 tras “emergencia médica” que obligó a cerrar cinco estaciones
La Red de Movilidad había dispuesto recorridos de buses que circulan en forma paralela a las estaciones afectadas para ayudar a los pasajeros afectados.
La empresa Metro de Santiago informó esta tarde la normalización del servicio de la L4, trazado que une las comunas de Puente Alto con Providencia, tras una emergencia médica, que obligó a cerrar cinco estaciones.
La actualización fue comunicada pasadas las 19 horas, cuando se señaló que el trazado afectado retomaría la normalidad y, de forma gradual, se normalizaría la frecuencia.
Anteriormente, a eso de las 18.38 horas, se informó que las estaciones Vicente Valdés (combinación con línea 5), Rojas Magallanes, Trinidad, Los Quillayes y San José de la Estrella, se encontraban sin servicio.
Anteriormente, a eso de las 18.24 horas, Metro reportó los primeros problemas en el funcionamiento de la L4, indicando que el trazado se encontraba disponible solo entre Tobalaba hasta Vicente Valdés y Hospital Sótero del Río a Plaza de Puente Alto.
Desde el sistema de buses Red de Movilidad activaron buses de apoyo que circulan en bucle, paralelo al recorrido del metro, por avenida Vicuña Mackenna.
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