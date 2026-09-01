Latam Airlines da inicio a nuevo programa de recompra de acciones

Latam Airlines informó que, en sesión de directorio realizada este martes, la instancia acordó dar inicio al programa de adquisición de acciones de propia emisión aprobado en la junta extraordinaria de accionistas del 3 de agosto.

En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la aerolínea precisó que la operación se realizará a través de la compra de acciones directamente en rueda en la Bolsa de Comercio de Santiago, en condiciones de mercado, durante un plazo de 180 días contados desde esta misma fecha, por hasta un 1% del capital accionario de la sociedad, y sin necesidad de aplicar un procedimiento de prorrata.

Asimismo indicó que cualquier prórroga al plazo de 180 días antes referido, si correspondiere, será oportunamente informado mediante información de interés que será subida al sitio web de la compañía.

Previo al anuncio, las acciones cerraron con una caída de 3,32% a $23,32 este martes en la Bolsa de Santiago. Así, en lo que va del año acumulan una baja de 4,14%.

El proceso no es nuevo, ya que, según quedó registrado en la memoria de 2025, el año pasado se realizaron dos programas de recompra de acciones, representativas del 5% de las acciones de la empresa.

En el proceso de recompra del año pasado, Latam desembolsó US$585 millones, según reportó la empresa en su memoria.