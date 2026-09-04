SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Investigan homicidio frustrado de menor de seis años: recibió disparo desde el exterior de su domicilio

    Según detallaron desde Fiscalía, las diligencias de este caso fueron encomendadas a personal especializado de Carabineros de Chile.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial, de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Fiscalía Regional Metropolitana Sur informó que realiza una investigación por homicidio frustrado de un menor de seis años, ocurrido la noche de este jueves en la comuna de San Joaquín, mientras se encontraba en el interior de su domicilio, recibiendo un impacto balístico en una de sus piernas.

    El fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Sur, explicó que “la víctima, un niño de seis años, se encontraba al interior de su domicilio en compañía del grupo familiar, instante en que recibe un disparo proveniente desde el exterior del inmueble, ocasionado producto de un aparente enfrentamiento entre bandas”.

    Según detalló el persecutor, las diligencias de este caso fueron encomendadas a personal especializado de Carabineros de Chile, el equipo de OS9, “quienes se encuentran desarrollando la investigación para esclarecer este hecho y ubicar a los responsables”.

    Respecto a la víctima que recibió el impacto balístico en el muslo, se puso en conocimiento que se encuentra estable, fuera de riesgo vital. 

    Más sobre:CarabinerosDisparoHomicidio Frustrado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La despedida de Escalona: duelo nacional, guardia de Bachelet y Frei y elogio de Kast

    Irán responde al ataque de EE.UU. con acciones contra seis barcos en el estrecho de Ormuz

    Dos miembros del Tren de Aragua son condenados a 30 y 10 años de cárcel por control de comercio sexual en Santiago

    Operativo en Arauco deja 54 detenidos y 85 gallos rescatados tras investigación por riñas clandestinas

    Juventudes Comunistas conmemoran 94 años con críticas contra el gobierno de José Antonio Kast

    ASUS ProArt con NVIDIA RTX Spark: los nuevos laptops para creadores que llevan la IA local a IFA 2026

    Lo más leído

    1.
    Bachelet, Frei y García Ruminot: figuras políticas encabezan guardia de honor del féretro de Camilo Escalona

    Bachelet, Frei y García Ruminot: figuras políticas encabezan guardia de honor del féretro de Camilo Escalona

    2.
    Carabineros difunde la identidad de Néstor Quiñones, prófugo condenado por homicidio en Copiapó

    Carabineros difunde la identidad de Néstor Quiñones, prófugo condenado por homicidio en Copiapó

    3.
    Con entrega de reconocimientos y un desfile de honor: Defensa y Ejército conmemoran el Día del Reservista

    Con entrega de reconocimientos y un desfile de honor: Defensa y Ejército conmemoran el Día del Reservista

    4.
    Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de emitir 1.482 licencias médicas falsas

    Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de emitir 1.482 licencias médicas falsas

    5.
    Robo de camión con celulares en San Bernardo: capturan a tres sujetos y detectan posibles señuelos

    Robo de camión con celulares en San Bernardo: capturan a tres sujetos y detectan posibles señuelos

    6.
    Cómo fue que la Fiscalía Oriente logró detener el fraude más grande contra Fonasa por emisión de licencias médicas falsas

    Cómo fue que la Fiscalía Oriente logró detener el fraude más grande contra Fonasa por emisión de licencias médicas falsas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Philadelphia Union vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Philadelphia Union vs. Montreal de Alexis Sánchez

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dos miembros del Tren de Aragua son condenados a 30 y 10 años de cárcel por control de comercio sexual en Santiago
    Chile

    Dos miembros del Tren de Aragua son condenados a 30 y 10 años de cárcel por control de comercio sexual en Santiago

    Operativo en Arauco deja 54 detenidos y 85 gallos rescatados tras investigación por riñas clandestinas

    Juventudes Comunistas conmemoran 94 años con críticas contra el gobierno de José Antonio Kast

    El Screening de inversiones: calma y tiza
    Negocios

    El Screening de inversiones: calma y tiza

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales

    Presupuesto 2027: ¿Qué Estado quiere Kast?

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Luto en el básquetbol chileno: fallece histórico entrenador Carlos Iglesias
    El Deportivo

    Luto en el básquetbol chileno: fallece histórico entrenador Carlos Iglesias

    En vivo: la U recibe a Coquimbo Unido con la presión de ganar en la lucha por el Chile 2

    La eficacia del inagotable Fernando Zampedri le basta a la UC para saltar la valla ruletera y afirmarse en el Chile 2

    ASUS ProArt con NVIDIA RTX Spark: los nuevos laptops para creadores que llevan la IA local a IFA 2026
    Tecnología

    ASUS ProArt con NVIDIA RTX Spark: los nuevos laptops para creadores que llevan la IA local a IFA 2026

    Final Fantasy VII Revelation confirma fecha de lanzamiento

    GTA 6: Sony presenta dos controles DualSense de PS5 inspirados en Vice City

    El libro recomendado: Richard Ford y la revisión de su carrera
    Cultura y entretención

    El libro recomendado: Richard Ford y la revisión de su carrera

    Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura: “Hoy la cultura y las artes están en peligro, no sólo en Chile”

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”

    Irán responde al ataque de EE.UU. con acciones contra seis barcos en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán responde al ataque de EE.UU. con acciones contra seis barcos en el estrecho de Ormuz

    Putin abre negociaciones sobre Ucrania con enviados de Trump en Moscú

    Dos pilotos mueren tras estrellarse durante exhibición aérea cerca de Atenas

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?