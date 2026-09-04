Investigan homicidio frustrado de menor de seis años: recibió disparo desde el exterior de su domicilio

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur informó que realiza una investigación por homicidio frustrado de un menor de seis años, ocurrido la noche de este jueves en la comuna de San Joaquín, mientras se encontraba en el interior de su domicilio, recibiendo un impacto balístico en una de sus piernas.

El fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Sur, explicó que “la víctima, un niño de seis años, se encontraba al interior de su domicilio en compañía del grupo familiar, instante en que recibe un disparo proveniente desde el exterior del inmueble, ocasionado producto de un aparente enfrentamiento entre bandas ”.

Según detalló el persecutor, las diligencias de este caso fueron encomendadas a personal especializado de Carabineros de Chile, el equipo de OS9, “quienes se encuentran desarrollando la investigación para esclarecer este hecho y ubicar a los responsables”.