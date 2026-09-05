SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos

    El atentado ocurrió en la región del Catatumbo y fue atribuido por el presidente Abelardo de la Espriella al ELN. El alcalde de Ocaña, localidad afectada, decretó un toque de queda nocturno tras el ataque.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos. Imagen referencial.

    Un ataque con una veintena de drones contra una guarnición militar en el este de Colombia dejó al menos dos soldados muertos y cinco heridos este viernes.

    El presidente Abelardo de la Espriella responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el hecho, ocurrido en la región del Catatumbo. “Al ELN le digo con absoluta claridad: por cada policía o soldado que asesinen, haré caer sobre ustedes todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

    Una fuente del Ejército en la zona aseguró que los guerrilleros utilizaron al menos 20 drones cargados con explosivos para efectuar el ataque.

    Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos. En la imagen, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

    El alcalde de Ocaña, localidad atacada, decretó un toque de queda nocturno. Videos difundidos en redes sociales muestran a estudiantes de una universidad tendidos en el suelo al interior de las aulas, mientras se escuchan explosiones de fondo.

    De la Espriella, cerca de cumplir su primer mes en el cargo, ha intensificado los bombardeos y los operativos terrestres contra las distintas organizaciones ilegales que operan en Colombia.

    El mandatario también ha aparecido caminando entre cadáveres cubiertos con mantas blancas en ruedas de prensa o videos difundidos por Presidencia para dar cuenta de estas acciones.

    Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos Daniel Torok

    El presidente colombiano cuenta con el respaldo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para enfrentar a las mafias dedicadas al tráfico de cocaína.

    Colombia ingresó en agosto al denominado Escudo de las Américas, alianza antinarco liderada por Trump.

    En ese sentido, la próxima semana, De la Espriella recibirá en Barranquilla al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

    Más sobre:ColombiaAbelardo de la EspriellaAtaqueFallecidosSudaméricaDronDonald TrumpELN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Confirman que 150 personas fueron evacuadas de hotel Alto Nevados tras voraz incendio que destruyó parte del complejo turístico

    Al menos cinco muertos, incluidos dos niños, en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

    Lula dice que Brasil “no es una colonia” y que las decisiones pertenecen al país y “a nadie más”

    Incendio afecta a vivienda en el cerro Cordillera de Valparaíso

    Cadem: 40% considera a Argentina un enemigo de Chile y 71% cree que tiene pretensiones sobre el Estrecho de Magallanes

    México: al menos diez fallecidos y más de 60 personas heridas tras accidente con pirotecnia en fiesta religiosa

    Lo más leído

    1.
    Avión Amazon sobrepasa pista de aterrizaje y se estrella en aeropuerto de Miami: reportan cinco muertos

    Avión Amazon sobrepasa pista de aterrizaje y se estrella en aeropuerto de Miami: reportan cinco muertos

    2.
    Bullrich atribuye a una “confusión de nombres” sus dichos sobre el estrecho de Magallanes y ofrece disculpas

    Bullrich atribuye a una “confusión de nombres” sus dichos sobre el estrecho de Magallanes y ofrece disculpas

    3.
    Irán anunciará nueva zona restringida fuera del Estrecho de Ormuz y advierte sanciones a buques que ingresen

    Irán anunciará nueva zona restringida fuera del Estrecho de Ormuz y advierte sanciones a buques que ingresen

    4.
    Al menos 25 muertos tras caída de autobús a un barranco durante gira de estudiantes en Cabo Verde

    Al menos 25 muertos tras caída de autobús a un barranco durante gira de estudiantes en Cabo Verde

    5.
    Lula dice que Brasil “no es una colonia” y que las decisiones pertenecen al país y “a nadie más”

    Lula dice que Brasil “no es una colonia” y que las decisiones pertenecen al país y “a nadie más”

    6.
    El caso de Lindsay Clancy: la madre acusada de matar a sus tres hijos cuyo juicio terminó sin veredicto

    El caso de Lindsay Clancy: la madre acusada de matar a sus tres hijos cuyo juicio terminó sin veredicto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    Al oeste de Isla de Pascua: SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5.7 en el Pacífico

    Al oeste de Isla de Pascua: SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5.7 en el Pacífico

    Incendio afecta a vivienda en el cerro Cordillera de Valparaíso
    Chile

    Incendio afecta a vivienda en el cerro Cordillera de Valparaíso

    Cadem: 40% considera a Argentina un enemigo de Chile y 71% cree que tiene pretensiones sobre el Estrecho de Magallanes

    Incendio afecta parte superior del Hotel Alto Nevados y obliga a evacuar a huéspedes en la zona cordillerana de Ñuble

    Cuando “soy yo” se convierte en la clave del negocio
    Negocios

    Cuando “soy yo” se convierte en la clave del negocio

    Enade 2026 ya tiene fecha y se realizará bajo el lema “Tempus Invertendi: Tiempo de Invertir”

    El último misterio de la compra de Azul Azul en 2021

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen
    Tendencias

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo
    El Deportivo

    Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo

    La evaluación de Fernando Ortiz al debut de Vozinha con Colo Colo en la Liga de Primera: “No tengo el recuerdo si la tocó”

    Trampa de acero y barro: Colo Colo no encuentra el gol ante Huachipato con Vozinha siendo mero espectador

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios
    Cultura y entretención

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Kidd Voodoo a fondo: “El precio que he tenido que pagar por todo esto es bastante alto, pero creo que vale la pena”

    Al menos cinco muertos, incluidos dos niños, en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego
    Mundo

    Al menos cinco muertos, incluidos dos niños, en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

    Lula dice que Brasil “no es una colonia” y que las decisiones pertenecen al país y “a nadie más”

    México: al menos diez fallecidos y más de 60 personas heridas tras accidente con pirotecnia en fiesta religiosa

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?