Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos. Imagen referencial.

Un ataque con una veintena de drones contra una guarnición militar en el este de Colombia dejó al menos dos soldados muertos y cinco heridos este viernes.

El presidente Abelardo de la Espriella responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el hecho, ocurrido en la región del Catatumbo. “Al ELN le digo con absoluta claridad: por cada policía o soldado que asesinen, haré caer sobre ustedes todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Una fuente del Ejército en la zona aseguró que los guerrilleros utilizaron al menos 20 drones cargados con explosivos para efectuar el ataque.

Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos. En la imagen, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El alcalde de Ocaña, localidad atacada, decretó un toque de queda nocturno. Videos difundidos en redes sociales muestran a estudiantes de una universidad tendidos en el suelo al interior de las aulas, mientras se escuchan explosiones de fondo.

De la Espriella, cerca de cumplir su primer mes en el cargo, ha intensificado los bombardeos y los operativos terrestres contra las distintas organizaciones ilegales que operan en Colombia.

El mandatario también ha aparecido caminando entre cadáveres cubiertos con mantas blancas en ruedas de prensa o videos difundidos por Presidencia para dar cuenta de estas acciones.

Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos Daniel Torok

El presidente colombiano cuenta con el respaldo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para enfrentar a las mafias dedicadas al tráfico de cocaína.

Colombia ingresó en agosto al denominado Escudo de las Américas, alianza antinarco liderada por Trump.

En ese sentido, la próxima semana, De la Espriella recibirá en Barranquilla al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.