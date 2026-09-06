Clemente Huerta roza el podio en la Fórmula 4 de Estados Unidos

Frustrado por no poder subirse al podio en Ontario quedó el joven piloto Clemente Huerta (Kiwi Motorsport) durante la quinta fecha del Campeonato de Fórmula 4 de Estados Unidos que constó de tres carreras donde terminó con un cuarto y dos quintos lugares que lo mantienen en el casillero número cinco del ranking.

En la tercera y última prueba de la estación en Canadá, bajo un buen clima, el piloto largó desde la sexta posición manteniendo un buen ritmo, pero por debajo de sus antecesores, con un motor que no tuvo la potencia para sobrepasar a sus rivales, salvo en la segunda vuelta que sí pudo hacerlo al saltar del sexto al quinto lugar hasta terminar en ese puesto.

Huerta no tuvo el camino fácil porque a cinco minutos del final, del total de 30, estuvo a punto de chocar nuevamente al canadiense Luca Day, que lo adelantó en una curva luego de una lucha peligrosa. Fue ahí que el piloto local trompeó y se atravesó por delante del chileno, quien en una maniobra magistral se lo sacó con un viraje preciso, algo que no había ocurrido en la jornada sabatina donde chocaron, pero continuaron en competencia.

El ganador de la carrera dominical fue el uruguayo Gastón Irazú, escoltado por el canadiense Cole Medeiros, el sudafricano Zach Fourier, el canadiense Caleb Campbell, el chileno Clemente Huerta, el estadounidense Ayden Kohut y el canadiense Luca Day. En ranking lo encabeza Irazú con 259 puntos, 2° Fourier con 193, 3° Campbell con 185, 4° Medeiros con 160 y 5° Clemente Huerta con 128.

“Fue una fecha complicada. Partimos el test muy bien el viernes, pero llegamos a la qualy y se reventó el motor. Tuvimos que cambiarlo, pero el nuevo no andaba tan power como el otro, así que tuvimos que cuidar las posiciones. La segunda carrera fue mala suerte cuando trompeó delante de mí Luca Day. En la carrera 3 el motor no iba al 100% y luego se cayó la radio. Tuve que manejar con una mano porque en la otra sostenía la radio. Ahora el objetivo es el test de la USF PRO 2000”, manifestó el piloto de 17 años.

Con la mente en Indianápolis

Este lunes Clemente y su equipo viajarán a Indianápolis (Estados Unidos) para este martes 8 y miércoles 9 tomar parte en el testeo de un monoplaza USF PRO 2000 en la escuela de Jay Howard Driver Development en el circuito Putnam Park Road Course, de 2.860 metros de longitud y 10 curvas, ubicado a 56 kilómetros al oeste de Indianápolis. Esta categoría está como objetivo de Huerta para seguir su carrera como piloto profesional en Norteamérica.

Luego de este compromiso, el piloto se concentrará en la sexta fecha del Campeonato de F4 de Estados Unidos que se disputará entre el 18 y 20 de septiembre en el autódromo Virginia International Raceway, Alton, Virginia, Estados Unidos.