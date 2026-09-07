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    Cadem: 40% considera a Argentina un enemigo de Chile y 71% cree que tiene pretensiones sobre el Estrecho de Magallanes

    El sondeo midió la percepción sobre la relación bilateral tras las recientes diferencias por el extremo austral. Un 47% evalúa negativamente el manejo del Presidente José Antonio Kast frente a la controversia.

    Por 
    Roberto Martínez
    José Antonio Kast y Javier Milei.

    Un 40% de los encuestados considera que Argentina es un enemigo de Chile, mientras que un 36% lo identifica como un aliado y un 24% no responde, según la última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, publicada este domingo.

    La medición abordó la percepción ciudadana sobre la relación con el país vecino en medio de la controversia que durante las últimas semanas se generó entre ambos gobiernos por el Estrecho de Magallanes.

    En ese contexto, un 71% estima que Argentina no respeta la soberanía chilena y tiene pretensiones territoriales sobre el Estrecho de Magallanes, mientras que un 25% considera que el país vecino sí respeta la soberanía nacional.

    El sondeo también consultó directamente por la forma en que el Presidente José Antonio Kast manejó la reciente controversia. Un 47% considera que su actuación fue mala o muy mala, mientras que un 44% la evalúa como buena.

    La percepción sobre la relación entre ambos mandatarios presenta, sin embargo, un resultado diferente. Un 60% considera que el Presidente argentino, Javier Milei, es amigo de Kast, mientras que un 26% lo identifica como su adversario.

    Cabe recordar que uno de los episodios que elevó la preocupación en Chile fueron las declaraciones del comandante en jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Valverde, quien se refirió a la proyección argentina en la zona del Estrecho. A ello se sumaron cuestionamientos derivados de disposiciones argentinas relacionadas con su presencia en el extremo sur.

    La controversia también alcanzó al canciller argentino, Pablo Quirno, quien posteriormente aclaró sus dichos sobre la condición “bicontinental y bioceánica” de Argentina. El ministro sostuvo que se refería a fortalecer la presencia de su país en el Atlántico Sur como vía hacia la Antártida y reafirmó que el gobierno de Javier Milei busca “honrar la palabra empeñada” y cumplir los tratados y acuerdos vigentes.

    La situación había sido abordada previamente por Kast y Milei durante la reunión que ambos sostuvieron en Santiago. El encuentro estuvo marcado por las diferencias respecto del Estrecho, aunque ambos gobiernos reafirmaron la importancia de la relación bilateral.

    La encuesta también preguntó por la participación del Presidente Kast en el Foro Madrid, realizado esta semana en Santiago y que contó con la presencia de Milei.

    Un 35% señaló que su participación le es indiferente, mientras que un 28% manifestó que le parece bien y un 26% indicó que le parece mal.

    Amenazas contra alcalde de San Bernardo

    Otro de los asuntos incluidos en la medición fueron las amenazas contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, tras revelarse un plan articulado por el crimen organizado para acabar con su vida en las próximas semanas.

    Al respecto, un 94% considera muy grave que organizaciones criminales amenacen o intenten atentar contra una autoridad elegida democráticamente.

    Además, un 86% estima que este tipo de situaciones puede intimidar mucho o bastante a otras autoridades que participan en la lucha contra el crimen organizado.

    Alcalde de San Bernardo, Christopher White. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Evaluación del gobierno y situación del país

    El sondeo también consultó por la evaluación de la administración de Kast y por la percepción sobre la situación nacional.

    De acuerdo con los datos correspondientes a esta medición, 36% aprueba la gestión del Presidente y 60% la desaprueba.

    En cuanto al rumbo del país, 61% considera que Chile avanza por un mal camino, mientras que 34% estima que lo hace por uno bueno.

    Un 59% se declara pesimista respecto del futuro del país, frente a un 39% que manifiesta una perspectiva optimista.

    En materia económica, un 84% considera que la situación actual de la economía chilena está estancada o en retroceso, mientras que un 14% cree que está progresando.

    La situación del empleo concentra otra de las evaluaciones negativas del sondeo: 91% la califica como mala o muy mala, mientras que un 8% la considera buena.

    Más sobre:ArgentinaEncuesta CademPlaza PúblicaJavier MileiEstrecho de MagallanesChristopher WhiteEmpleoNacional

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