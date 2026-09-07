Al menos cinco muertos, incluidos dos niños, en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

Restos del automóvil alcanzado por un ataque israelí en el barrio de Al Nasr, ciudad de Gaza. Foto: @PalPress24 en X.

Al menos cinco personas murieron este domingo, incluidos un niño y una niña, como consecuencia de dos ataques de Israel contra los barrios de Al Nasr y Al Rimal, en el oeste de la ciudad de Gaza, y de un tercero contra una escuela que acogía a personas desplazadas en Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza.

En el primero de los barrios, dos palestinos fallecieron tras una ofensiva de la aviación israelí, según informaron fuentes médicas locales.

El ataque, que tenía como objetivo un automóvil en el que viajaba un padre y su pequeña hija, además dejó heridas a varias personas, algunas de ellas de gravedad, de acuerdo a la agencia palestina WAFA.

Asimismo, un bombardeo israelí perpetrado con un dron alcanzó a un grupo de residentes en el barrio gazatí de Al Rimal, también en la parte occidental de la ciudad, provocando la muerte de uno de ellos y dejando varios lesionados.

Paralelamente, en el este de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dispararon desde vehículos militares durante la mañana local y, más tarde, sus aviones bombardearon el centro comercial Al Sajra.

Asimismo, se informó de impactos de proyectiles de artillería en los barrios de Al Tufá y Al Shuyaiya, igualmente en la zona oriental de la ciudad, junto con ataques de cuadricópteros militares israelíes.

Durante la jornada también se registró fuego de artillería contra una escuela que acogía a personas desplazadas en Deir al Balá, en la zona central de la Franja, donde perdió la vida un niño.

Hasta el momento, el balance de víctimas en el enclave palestino desde la entrada en vigor del último alto el fuego, el pasado 11 de octubre, asciende a 1.344 muertos y 4.481 heridos.

En total, se contabilizan 73.651 fallecidos y 174.592 lesionados desde el inicio de la escalada el 7 de octubre de 2023, según las cifras publicadas por el Ministerio de Salud gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), la mañana de este domingo.