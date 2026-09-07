Confirman que 150 personas fueron evacuadas de hotel Alto Nevados tras voraz incendio que destruyó parte del complejo turístico

Un incendio estructural se registró durante la tarde de este domingo en el hotel Alto Nevados, ubicado en el sector cordillerano de la comuna de Pinto, en la Región de Ñuble, junto al centro de esquí Nevados de Chillán.

De acuerdo con información entregada por el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, 150 personas que se encontraban en el recinto debieron ser evacuadas.

“Se ha registrado un lamentable incendio en el hotel Alto Nevado, en Nevado de Chillán. Las 150 personas pasajeras que se encontraban están bien, en buenas condiciones. Han sido llevadas a otros hoteles del sector”, señaló la autoridad.

El fuego afectó la infraestructura del establecimiento turístico emplazado en el Camino Nevados de Chillán, a la altura del kilómetro 85, en el sector Las Termas. Según información preliminar, las llamas comprometieron la parte superior del recinto.

La emergencia movilizó a distintas unidades de Bomberos, cuyos equipos se mantienen desplegados en el lugar para controlar el incendio y evitar su propagación a otras áreas.

La autoridad indicó que “Bomberos se encuentra y continúa trabajando en el lugar donde está la infraestructura completa del hotel comprometida”, e hizo un llamado a las personas a mantenerse alejadas del sector mientras continúan las labores de emergencia.

De igual modo, Carabineros de la Tenencia Las Trancas informó del corte de tránsito permanente en la ruta N-55, desde el km 69, debido a la emergencia.

Complejo suspenderá sus operaciones este lunes

A través de una declaración dirigida a la comunidad, Nevados de Chillán confirmó que el incendio no solo afectó al Hotel Alto Nevados, sino también al sector de Plaza Otto, provocando daños materiales en infraestructura y áreas cercanas.

“Durante la jornada de hoy, sufrimos un incendio de gran magnitud que afectó al Hotel Alto Nevados y al sector de Plaza Otto, generando importantes daños materiales en infraestructura y áreas cercanas”, señaló la administración.

El complejo reiteró que todas las personas se encuentran a salvo y señaló que sus equipos se encuentran abocados a atender la emergencia, evaluar los daños y reorganizar sus operaciones a raíz de lo ocurrido.

En ese contexto, Nevados de Chillán informó que decidió suspender sus operaciones durante la jornada de este lunes 7 de septiembre, con el objetivo de resguardar a trabajadores, visitantes y a la comunidad.

De esta manera, durante este lunes permanecerán cerrados tanto el Centro de Ski como el Parque de Agua Termal. En cambio, según informó el complejo, Valle Hermoso operará con normalidad.

“Dado este complejo escenario, y con el objetivo de resguardar el bienestar de nuestra comunidad, colaboradores y visitantes, hemos tomado la decisión de suspender la operación de Nevados de Chillán durante la jornada de mañana lunes 07 de septiembre”, indicó la administración.

Por el momento, no se ha informado oficialmente el origen del incendio y preliminarmente no habría personas lesionadas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el sector cordillerano de Pinto.