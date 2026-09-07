La arremetida de Perivancich en SQM: Fiscalía acusa que juezas fallaron con “sesgo, prejuicio y falta de imparcialidad”

El pasado viernes, el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII), concretaron el ingreso del recurso de nulidad con el que buscan repetir el juicio del caso SQM, en el que se absolvió a ochos imputados quienes eran investigados por presuntos delitos de financiamiento ilegal de la política.

La Fiscalía Regional de Valparaíso, encabezada por la fiscal Claudia Perivancich, busca revertir el complejo escenario en el que quedó el ente persecutor en el caso iniciado en 2014. Pese al extenso plazo, y tras 560 jornadas de juicio, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago decidió absolver a los ocho acusados, entre los que se encuentra el exministro de Economía, Pablo Longueira (UDI); el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) y el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, entre otros.

En su escrito de 220 páginas, al cual tuvo acceso La Tercera, la fiscal Perivancich entrega los argumentos con los que busca que la Corte de Apelaciones de Santiago decrete la nulidad de parte del juicio.

Para la Fiscalía en el fallo hubo falta de fundamentación lógica, exclusión arbitraria de prueba, se ignoraron beneficios económicos que probarían el cohecho por parte de los imputados y hasta errores en la declaración de prueba.

En este último punto, la Fiscalía cuestiona que el tribunal determinara que no se constituyó un ilícito -por ejemplo- porque Longueira usó un correo personal y no institucional en artículos de un proyecto de ley, así como también indicando que aquello lo realizó como “líder político buscando consensos”.

La arremetida de Perivancich

Pero más allá de los argumentos jurídicos, el Ministerio Público lanzó duros reproches contra la sentencia de las magistradas María Teresa Barrientos (presidenta), Claudia Santos y Carolina Paredes, la única disidente del veredicto.

En primer término el recurso de nulidad de la Fiscalía apunta a que el fallo de las magistradas confirma “la existencia en el tribunal de un antejuicio, sesgo o prejuicio en su razonamiento”. El escrito plantea que parte de la fundamentación del fallo no tuvo incidencia en la misma resolución, lo que a juicio del ente persecutor “confirma la incorporación en la sentencia de un razonamiento ajeno al objeto del juicio y sin incidencia decisoria, lo que resulta incompatible con una motivación estrictamente ceñida a la prueba rendida y a los hechos sometidos a conocimiento del tribunal”.

En la misma línea, también se apunta a que la forma en que se desestimó la prueba entregada en el juicio, sin analizar el fondo, “evidencia el sesgo, prejuicio y falta de imparcialidad que tuvo para resolver”.

Las críticas de la Fiscalía también reprochan que el tribunal absolvió basándose, entre otros argumentos, en la extensión del caso, apuntando al principio de ser juzgado en plazo razonable. En ese sentido, el ente persecutor sostiene que el tribunal cita a la justicia de Estados Unidos, lo que no aplica a Chile, por lo que fallar basándose en esa experiencia comparada no implica “un acto de aplicación del derecho sino de creación normativa, transformándose el tribunal, de facto, en legislador”.

Problemas de redacción y superficiliadad

Por otro lado el Ministerio Público señala que el tribunal carecieron de seriedad para fallar el caso. Según Perivancich, el tribunal “no asumió seriamente el análisis y dejó entrever motivos que son incomprensibles, contradictorios y no probados, con tal de justificar a ultranza su decisión, dañando así la validez de la sentencia”.

Entre los argumentos para solicitar la nulidad caso, también surgen cuestionamientos a la redacción del fallo. “Diversos capítulos de la sentencia son inentendibles, superficiales y hasta contradictorios con las conclusiones a las que arriba”, se lee en el escrito ingresado el viernes por la Fiscalía.

También, apunta a que el tribunal tuvo una “comprensión errónea del objeto del juicio” respecto a ciertas pruebas. En esa línea, se plantea que existió “ausencia total de valoración (...) de razonamiento en la sentencia impugnada”. Por lo mismo, expone que el tribunal entregó -también- un fallo que tiene “una fundamentación aparente, formal, que no guarda relación con la prueba vertida en juicio”.

Pero no sólo eso, Perivancich apunta directamente a las juezas del voto de mayoría al sostener que buscaron “de cualquier modo fundar una absolución con argumentos retóricos, con errores conceptuales y sin asidero de prueba rendida”.