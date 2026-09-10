Allanamientos permiten incautar droga y armas de fuego en La Pintana: hay nueve detenidos

Un operativo del Departamento OS-7 de Carabineros en la comuna de La Pintana, que incluyó allanamientos en siete inmuebles de la población El Castillo, culminó con la detención de nueve personas y permitió la incautación de diversas drogas y fármacos, así como tres armas de fuego y municiones.

Todo se realizó en el marco de una investigación coordinada con el Ministerio Público, en el cual personal de la Sección Microtráfico de Carabineros -con apoyo de equipo especializado de Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope), Control de Orden Público (COP) y Radiopatrullas- desbarató diversos puntos de venta y acopio de drogas en ese sector de la zona sur de la capital.

Así, nueve personas fueron detenidas por delitos asociados al tráfico de drogas y fármacos, además de infracciones a la Ley de Control de Armas.

Al respecto, la capitana Javiera García, de Comunicaciones Sociales de Carabineros, indicó que, en la ocasión, logró ser capturado “un hombre que, además, tiene una orden vigente por el delito de homicidio y quien, dentro del análisis de la investigación, se establece como el líder”.

Asimismo, se reveló que dos de los aprehendidos mantienen antecedentes penales por el delito de homicidio.

Como resultado del operativo, se incautaron 901 gramos de marihuana, 704 gramos de clorhidrato de cocaína, 44 gramos de ketamina y 7 gramos de pasta base de cocaína, además de 136 frascos de Deucotos de 120 ml, un jarabe antitusivo que contiene codeína.

Asimismo, $4.773.000 en dinero en efectivo, junto con tres armas de fuego: una pistola marca Bersa, calibre 9 mm, con su número de serie borrado; una pistola marca Beretta, también con su número de serie borrado; y una tercera pistola, sin marca, modelo “75”, que no registra antecedentes en la base de datos policial.

A lo anterior se suma la incautación de un silenciador, dos cargadores de pistola y 321 municiones calibre 9 mm, indicaron desde la policía uniformada.