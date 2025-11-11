OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    ¿Quién es Zidane Yáñez? La figura de la Roja de Sebastián Miranda en el Mundial Sub 17

    El delantero del New York City estadounidense se matriculó con un gol ante Canadá. Fue expulsado a los 83 minutos por una agresión.

    Por 
    Pablo Retamal V.
     
    Lucas Mujica
    Zidane Yáñez anotó el segundo gol de Chile en el triunfo por 3-2 sobre Argentina. Foto: @LaRoja /Instagram.

    La Roja se juega ante Canadá su clasificación a dieciseisavos de final del Mundial Sub 17. En el elenco de Sebastián Miranda, Zidane Yáñez anotó el empate parcial. El delantero ha sido fundamental en los procesos de selecciones juveniles. Brilló en el Sudamericano Sub 15 y luego en el Sudamericano Sub 17.

    En el duelo ante los norteamericanos, arremetió en el centro del área para superar al guardameta Ransom. Sin embargo, a los 83′ fue expulsado por una agresión a un rival canadiense.

    Una promesa con triple nacionalidad

    Si bien Yáñez destaca por tener como nombre el apellido del exfutbolista francés, el goleador se ha encargado de hacerse un nombre en el fútbol internacional por sus propios méritos y buenas actuaciones. Y si bien en estos últimos meses ha resaltado vistiendo la Roja, también podría representar a otros países.

    Si bien su padre es chileno, razón por la que es parte de la selección nacional, también posee la nacionalidad puertorriqueña por parte de su madre y la de Estados Unidos. De hecho, también ha sumado experiencias con las categorías juveniles de las otras dos selecciones, pero todo indica que su preferencia va por la escuadra sudamericana.

    Otro punto a destacar es que pese a su corta edad ya posee un contrato como profesional. A finales de 2023 Yáñez firmó un vínculo hasta 2028 con el New York City de la Major League Soccer, club que es propiedad del grupo City Football Group, que tiene como uno de sus principales activos el Manchester City de Inglaterra.

    “Estamos encantados de que Zidane se haya convertido en el último jugador de nuestra academia en firmar un contrato profesional con el club”, comentó el director deportivo David Lee en la oportunidad.

    Tiene excelentes atributos generales como delantero con buena habilidad técnica y movimiento, excelente comprensión táctica del rol combinado con un ritmo de trabajo de primera clase fuera de posesión, lo cual es fundamental en el juego moderno. Sobre todo ha demostrado constantemente que es un goleador clínico en todos los grupos de edad”, complementó.

