Las Diablas: el sueño sigue creciendo

Termina el Mundial de Hockey sobre césped y el balance es absolutamente positivo. Tratar de venir a competir y no solo participar es tremendamente desafiante, súper duro, y nos enseña varias cosas.

En primer lugar, los procesos largos como el de un Mundial implican mucho desgaste en lo psicológico, donde la fortaleza en este aspecto es muy importante. Y desde el punto de vista del juego, tenemos que entender que la constancia con la que uno juega y con la que plantea su estrategia se ha convertido en una variable básica y estructural para poder permanecer en este nivel de competencia. Es clave.

Esto último posiblemente no es solo con los equipos que son superiores, sino que hay que focalizarse mucho en los equipos que están muy cerca en el ranking. Esos son los que a uno le quieren quitar la posición y en este Mundial se vio.

Nosotros tuvimos una performance baja con nuestros pares y con los equipos que están más arriba tuvimos una performance alta. Es como para no entenderlo. Pero eso no solo nos pasó a nosotros; les pasó a varios, entre ellos, Nueva Zelandia. Otros se fortalecieron, como Australia, a la que le hicimos un tremendo partido y hoy está en semifinales.

El desafío sigue siendo muy grande, pero también es cierto que una cosa es llegar a las grandes ligas y otra es mantenerse. Eso es más difícil aún.

Asimismo, terminamos una transición, donde Cristóbal Rodríguez tiene el mandato de seguir proyectando a las Diablas. Hay muchos desafíos por delante y tienen que sumarse generaciones jóvenes a las con más experiencia, en la medida en que tengan capacidad de ser competitivas. Porque el objetivo siempre es ser competitivo y el alto rendimiento es duro.

Además, hoy tenemos la fortuna de seguir contando con Cachito Vigil en la formación de todas las escuelas de niñas de 14-16 años, que son el futuro de las Diablas.

Y si del futuro hablamos, también avanzamos en estos días en el sueño de la postulación al Mundial de 2030. Es algo que ya está arriba de la mesa y que tiene el apoyo absoluto de la FIH.

Por Andrés de Witt, presidente del hockey césped.