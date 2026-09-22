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    Arrau y discusión del levantamiento del secreto bancario: “Empezar a abrir esa puerta nos parece algo riesgoso”

    El ministro asistió durante esta mañana a la comisión de Seguridad del Senado, donde además señaló que ninguna investigación se ha visto afectada porque no se haya dado una orden judicial para el alzamiento del secreto bancario.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    21 SEPTIEMBRE 2026 MINISTRO DE SEGURIDAD PUBLICA, MARTIN ARRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, asistió durante la mañana de este martes a la comisión de Seguridad del Senado, donde abordó la discusión que se ha formado en relación al secreto bancario, señalando que “abre una puerta peligrosa”.

    En su exposición en la instancia, Arrau apuntó que “hoy en día estamos empecinados en esta discusión, que está muy bien tener más datos, pero el tema del alzamiento del secreto bancario de un funcionario sin orden judicial, creemos que no es apropiado”.

    En ese sentido, argumentó que no ha habido ninguna investigación que se haya visto afectada porque no se haya dado una orden judicial para el alzamiento del secreto bancario.

    “Creemos que también abre una puerta peligrosa porque entonces, ¿Por qué no alzamos las telecomunicaciones para saber bien lo que está pasando? Porque ahí está el límite entre la libertad y la privacidad versus que tengamos un Estado que controle más", agregó.

    Asimismo, Arrau apuntó que “nunca nos ha traído un caso que haya tenido problemas por no alzarse (...). Pero abrir esa puerta, que con la justificación del crimen organizado podamos acceder a toda la información de las personas, empezar a abrir esa puerta nos parece algo riesgoso”.

    Fuerzas Armadas y crimen organizado

    Durante su exposición, el ministro también abordó el rol que cumplen las Fuerzas Armadas y la lucha contra el crimen organizado destacando el despliegue en la frontera.

    “Las cifras son muy positivas y hay varios ejemplos de cómo las Fuerzas Armadas colaboran con la Policía Marítima como ya decía, estamos trabajando mucho y esta estrategia de control fronterizo va a incorporar varias otras colaboraciones de las Fuerzas Armadas”, mencionó.

    De igual forma, apuntó que “ellos están encargados de la seguridad nacional, de que haya predictibilidad, estabilidad en el sistema. No están encargados de la seguridad pública, por supuesto, no están persiguiendo delitos, eso es de las policías. Pero sí la seguridad nacional está sobre la seguridad pública”.

    “Yo no digo que hoy en día el crimen organizado en las calles lo tenga que enfrentar las Fuerzas Armadas, que no se entienda eso. Pero sí hay que entender que si es que llegamos a un escenario de magnitud, que está hoy en día más cerca de lo que estaba hace 20 años, evidentemente es un problema de seguridad nacional”, añadió.

    Es así como apuntó que “nos quedamos en la discusión si es que el Ejército puede salir a la calle o no (...), es un tema incómodo, pero yo sí creo que hay una discusión pendiente ahí de la seguridad nacional en esta visión de las amenazas híbridas que tenemos hoy en día de crimen organizado, de narcoterrorismo, como le queramos llamar”.

    Situación carcelaria y Gendarmería

    Arrau también abordó el presente de Gendarmería y la situación carcelaria del país, señalando que “hay una crisis carcelaria por un abandono del Estado. Está bien hay corrupción, hay delito, hay una exposición al lumpen, hay un factor de riesgo obvio y el Estado se hizo el ciego en esto”

    De acuerdo a lo que apuntó existe una “desinversión gigantesca”, y apuntando que " tenemos que reponer el camino perdido y no es culpa de un gobierno u otro son décadas pero sí hoy día tenemos un gran problema hay mucha voluntad de la institución de salir adelante"

    “Este año se han ido cerca de 500 funcionarios de Gendarmería, para que entendamos la magnitud de esto. Todas las semanas tenemos casos, es muy brutal pero está la voluntad, la gente está motivada desfilaron en la parada militar un gesto enorme están felices y se les está apoyando mucho”, mencionó.

    El ministro, además, planteó la necesidad de avanzar en una mayor segregación de la población penal, reforzar el control sobre teléfonos celulares y otros elementos prohibidos y mejorar las condiciones para los funcionarios penitenciarios.

    Más sobre:Ministro de SeguridadMartín ArrauComisiónSenado

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