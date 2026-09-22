Senado aprueba nuevos integrantes del Consejo de Asignaciones y propuesta queda a la espera de la Cámara

La Sala del Senado aprobó este martes la propuesta de la Comisión Bicameral para integrar el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias durante el período legislativo iniciado el 11 de marzo de 2026, en una votación que terminó con 33 votos a favor y ocho abstenciones.

La resolución requería un quórum de tres quintos de los integrantes en ejercicio.

Con el pronunciamiento de la Cámara Alta, el proceso quedó pendiente de la ratificación de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esa corporación también se requiere el respaldo de al menos tres quintos de sus integrantes en ejercicio, equivalente a 93 votos favorables, de acuerdo con los antecedentes de la propuesta.

La nómina considera cinco nombres, cada uno asociado a los requisitos establecidos para los cargos que contempla el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Para el puesto correspondiente a un exconsejero del Banco Central, la Comisión Bicameral propuso a Roberto Zahler Mayanz.

En representación del cargo reservado para un exdecano de una facultad de Administración, Economía o Derecho de una universidad reconocida oficialmente por el Estado, la propuesta contempla a María Graciela Brantt.

El cupo correspondiente a un exsenador recayó en Rafael Prohens Espinoza, quien fue hasta el 11 de marzo senador por la Región de Atacama. Para la plaza destinada a un exdiputado, en tanto, fue postulado Jaime Quintana Leal.

Completa la nómina Matías Acevedo Ferrer, propuesto para el cargo que corresponde a un exministro de Hacienda o de Economía, o a un exdirector de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

El organismo y sus atribuciones

El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias es una instancia establecida en el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Entre sus funciones se encuentra determinar el monto, destino, reajustabilidad y criterios de uso de los recursos públicos que cada Cámara asigna para financiar el ejercicio de la función parlamentaria.

La Comisión Bicameral encargada de formular la propuesta inició el proceso de renovación de los integrantes durante los primeros meses del presente año y retomó el análisis de las nominaciones durante septiembre.

Con el respaldo de la Sala del Senado, la propuesta será ahora remitida a la Cámara de Diputads para completar el procedimiento de designación correspondiente al período legislativo iniciado en marzo.