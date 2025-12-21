SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    “Robo y secuestro”: Venezuela condena la incautación de un segundo petrolero y asegura que no quedará impune

    La administración de Nicolás Maduro calificó de "piratería" esta nueva confiscación y afirmó que este tipo de acciones por parte de Washington no impedirán que Venezuela siga "adelante con su crecimiento económico".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El gobierno venezolano condenó este sábado la captura de un segundo petrolero local y aseguró que adoptará las medidas correspondientes para que este acto no quede impune, luego de que Washington confirmara la confiscación de un nuevo buque que zarpó de las costas del país latinoamericano.

    “La República Bolivariana de Venezuela denuncia y rechaza categóricamente el robo y secuestro de un nuevo buque privado que transportaba petróleo venezolano, así como la desaparición forzada de su tripulación, cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos de América en aguas internacionales”, afirmó el comunicado emitido por la administración de Nicolás Maduro.

    Las autoridades venezolanas además calificaron de “piratería” esta nueva confiscación que incumpliría varias normas del Derecho Internacional, suponiendo la “flagrante comisión” de un “delito”.

    “El modelo colonialista que pretende imponer el gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano”, aseveraron.

    Caracas sostiene que las acciones del gobierno estadounidense, liderado por el presidente Donald Trump, no impedirán que Venezuela siga “adelante con su crecimiento económico” y el “desarrollo de su industria de hidrocarburos de manera independiente y soberana”.

    De esta forma, el ejecutivo venezolano dijo que “ejercerá todas las acciones correspondientes” para que estos actos no queden “impunes”, entre ellas interpondrán una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

    Trump anunció este martes un bloqueo “completo y total” contra todos los petroleros que operen en Venezuela, país al que acusó de “apropiarse de (su)” crudo y al que amenazó con elevar las hostilidades si no lo devuelve “de inmediato” a Washington.

    Seis días antes de esta medida, las fuerzas estadounidenses desplegadas en el mar Caribe ya habían confiscado el petrolero Skipper, por lo que esta es la segunda operación para atrapar un buque que pretendía sortear su bloqueo.

    La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, tras confirmar con un video la incautación del buque Centuries por parte de la Guardia Costera, advirtió que: “Estados Unidos seguirá persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”.

    Una acción que más tarde fue respaldada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien afirmó en la red social X que “el bloqueo de los petroleros sancionados que salen de Venezuela o se dirigen a ella permanecerá en pleno vigor hasta que la empresa criminal de Maduro devuelva todos los activos estadounidenses robados”.

    Las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico ya han dejado más de 100 víctimas fatales, mientras la Casa Blanca continúa imponiendo sanciones contra líderes chavistas en una escalada de tensión que podría implicar un cambio de régimen en Venezuela.

