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    Ex gerente de finanzas de GTD llega como CFO a Wom

    Wom anunció la salida de su actual CFO, Inés Ostenrieder, quien llevaba 2 años en el cargo y asumió en medio de la reorganización financiera de la empresa a través del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    19 Marzo 2025 Fachada Wom Foto: Andres Perez Andres Perez

    Este viernes Wom informó la salida de Inés Ostenrieder, la actual CFO de la compañía de telecomunicaciones. La ejecutiva asumió dicho cargo hace dos años, bajo el mando de Martín Vaca Narvaja, en el proceso de reorganización de la firma bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

    “Inés se integró a Wom en junio de 2024, en un punto de inflexión crítico para la compañía, aportando una sólida conducción financiera y la resiliencia estratégica necesarias para navegar un proceso de reorganización financiera bajo Capítulo 11. Su experiencia en transacciones de mercado de gran envergadura, en reestructuración financiera y finanzas corporativas, fue fundamental para concretar la recapitalización y el fortalecimiento financiero de WOM, habilitando así una nueva etapa de crecimiento sostenible y rentabilidad de largo plazo“, afirmó la compañía al respecto.

    Chris Bannister, actual CEO de Wom, destacó que “Inés ha sido una profesional invaluable durante uno de los periodos más decisivos en la historia de WOM. Su liderazgo durante nuestro proceso de reorganización y la etapa posterior fue ejemplar y le agradecemos sinceramente su significativa contribución a la compañía”.

    Ostenrieder dejará la compañía oficialmente el 25 de mayo, mientras asume el nuevo CFO, quién ya fue definido. Nicolás Larach, ex gerente de finanzas Latam del Grupo GTD asumirá el cargo en Wom.

    El ingeniero civil eléctrico llevaba más de 9 años en GTD. “Durante su carrera en GTD, lideró exitosamente procesos de fusiones y adquisiciones (M&A) de alto impacto y promovió una significativa expansión de márgenes en las operaciones regionales. Previamente, en LATAM Airlines, gestionó proyectos de infraestructura de gran escala y optimización de la cadena de suministro, logrando importantes eficiencias operacionales”, destacó Wom.

    “Estamos convencidos de que la experiencia sectorial de Nicolás y su trayectoria financiera lo posicionan para liderar la estrategia financiera de Wom, asegurando una ejecución disciplinada y eficiencia de capital mientras consolidamos nuestra posición en un mercado altamente competitivo”, dijo Bannister.

    Más sobre:TelecomunicacionesWomGTDEjecutivos

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