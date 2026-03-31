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    Qué se sabe de la operación “encubierta” de Trump para que EEUU obtenga el control de Groenlandia, según reportes

    Dos presuntos implicados confirmaron al New York Times creer que un informe previo de un medio danés sobre esta situación se refería a ellos. Según dicho reporte, dirigían operaciones en la isla. Sin embargo, rechazaron estar vinculados a lo que uno de ellos describió como “algún plan nefasto”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe de la operación “encubierta” de Trump para que EEUU obtenga el control de Groenlandia, según reportes. Foto: archivo.

    Fue en agosto de 2025 cuando la cadena de radiotelevisión nacional de Dinamarca, DR, publicó un reportaje en el que se mencionaba a tres estadounidenses vinculados al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    De acuerdo a sus informaciones, estas personas, quienes no fueron identificadas por su nombre, dirigían “operaciones de influencia encubiertas” en Groenlandia, con el objetivo de armar listas de groenlandeses proestadounidenses e intentar levantar un movimiento afín con los intereses del mandatario para la isla ártica.

    Cabe recordar que Groenlandia es un territorio que posee su propio gobierno y parlamento, pero que es dependiente de Dinamarca.

    Desde su primer periodo en la Casa Blanca, Trump ha insistido en que Washington debería tener el control de la isla, la cual es rica en recursos naturales y se encuentra en una posición estratégica de relevancia, ya que está en la ruta más corta a Europa para Estados Unidos.

    Las exigencias del abanderado republicano se intensificaron luego de que asumiera su segundo mandato no consecutivo en enero de 2025.

    Trump ha reiterado que Estados Unidos debería tener el control de Groenlandia por motivos de seguridad nacional e, incluso, internacional.

    Qué se sabe de la operación “encubierta” de Trump para que EEUU obtenga el control de Groenlandia, según reportes. Foto: archivo.

    A principios del año pasado se negó a descartar la coerción económica o militar para concretar ese objetivo. No obstante, en enero de 2026, se retractó de esta última opción.

    La situación ha intensificado las tensiones entre Washington y Copenhague. Y estas también se han extendido hacia la OTAN: tanto el país norteamericano como el europeo son miembros de la Alianza.

    Actualmente, Estados Unidos cuenta con una base en el noroeste de la isla ártica: la Base Espacial Pituffik, antes conocida como Base Aérea de Thule.

    Pese a que el reportaje de DR de agosto pasado no reveló los nombres de los tres presuntos involucrados en la operación “encubierta”, una reciente investigación del New York Times sugiere haber descubierto su identidad.

    En conversación con el citado periódico, dos de los presuntos involucrados reconocieron que lo más probable es que el reportaje del medio danés se haya referido a ellos.

    Una fuente familiarizada con la situación confirmó, bajo condición de anonimato, que los agentes de inteligencia daneses vigilaban de cerca a esas dos personas.

    Sin embargo, los dos hombres presuntamente involucrados rechazaron estar envueltos en “algo turbio”, según informa el Times.

    Tras la publicación del reportaje danés en agosto de 2025, el gobierno de Dinamarca convocó a un diplomático estadounidense para abordar la situación.

    Qué se sabe de la operación “encubierta” de Trump para que EEUU obtenga el control de Groenlandia, según reportes. Foto: archivo.

    Qué se sabe de la operación “encubierta” de Trump para que EEUU obtenga el control de Groenlandia

    Uno de los presuntos involucrados en la operación “encubierta” de la administración Trump en Groenlandia es Drew Horn, un ex boina verde que busca construir un gran centro de datos en “un fiordo remoto”, de acuerdo al citado periódico.

    El segundo fue identificado como Thomas Dans, uno de los asesores del presidente sobre el Ártico, quien ha organizado viajes como el que hizo el hijo mayor del mandatario, Donald Trump Jr., a Groenlandia en 2025.

    Hace aproximadamente un año y medio, también creó una organización sin fines de lucro para mejorar las relaciones con el territorio.

    Según la fuente familiarizada con la situación, el tercer presunto involucrado es Chris Cox, fundador de una organización llamada Bikers for Trump (“Motociclistas por Trump”, en español) y miembro del Consejo Asesor de Seguridad Nacional de su administración.

    En una entrevista con el programa televisivo 60 Minutes de CBS News, la cual fue emitida en abril de 2025, dijo que viajaba por Groenlandia con el objetivo de “hacer algunos amigos”.

    Sin embargo, cuando el Times le hizo una solicitud de comentarios recientemente, declinó hacer declaraciones.

    Tanto Horn como Dans y Cox han promovido abiertamente los intereses de la administración Trump para la isla ártica, ya sea mediante anuncios públicos, publicaciones en redes sociales o entrevistas con medios de comunicación.

    Qué se sabe de la operación “encubierta” de Trump para que EEUU obtenga el control de Groenlandia, según reportes. Foto: archivo.

    Cuando el citado periódico consultó a la Casa Blanca sobre los vínculos entre el gobierno estadounidense y los tres presuntos implicados, declinó hacer comentarios sobre ese punto.

    No obstante, manifestó que está trabajando con Groenlandia y la OTAN para elaborar un acuerdo que, según Washington, será “asombroso para Estados Unidos”.

    Horn y Dans admitieron creer que el reportaje de DR se refería a ellos, pero declinaron estar relacionados con lo que el primero describió como “algún plan nefasto”.

    Cox, por su parte, rechazó hacer comentarios.

    Desde DR afirmaron al Times que su reportaje del año pasado era una “historia objetiva y precisa sobre asuntos de gran importancia para Dinamarca y Groenlandia”. Negaron cualquier acusación de parcialidad.

    El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, declaró al citado periódico estadounidense: “No podemos ignorar sin más las conclusiones de que agentes extranjeros llevan a cabo actividades de influencia en el reino”.

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