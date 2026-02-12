SUSCRÍBETE POR $1100
    Operación Arctic Sentry: por qué la OTAN está reforzando su presencia militar en el Ártico

    El nuevo anuncio de la Alianza se posiciona en medio de un escenario en el que el calentamiento de las aguas ha abierto nuevas rutas marítimas, y en el que tanto Estados Unidos como Rusia y China han intensificado su interés por la región.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Operación Arctic Sentry: por qué la OTAN está reforzando su presencia militar en el Ártico. Foto: archivo.

    A mediados de esta semana, la OTAN anunció su llamada misión Arctic Sentry, operación que busca reforzar su presencia militar en el Ártico.

    El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, declaró el miércoles en Bruselas que “el Ártico y el Alto Norte son cada vez más importantes para nuestra seguridad colectiva”.

    “Ante el aumento de la actividad militar de Rusia y el creciente interés de China en el Alto Norte, era crucial que hiciéramos algo”, agregó.

    La nueva misión —que en español puede traducirse como “Centinela del Ártico”— tiene el objetivo de rastrear con mayor rapidez movimientos que puedan ser considerados hostiles por los países de la OTAN, así como detenerlos en caso de que sea necesario.

    Junto con ello, esperan que incremente su capacidad de disuasión ante potenciales amenazas.

    El anuncio realizado por la OTAN se posiciona en medio de un escenario en el que el calentamiento de las aguas ha abierto nuevas rutas marítimas, y en el que tanto Estados Unidos como el país presidido por Vladimir Putin y el gigante asiático han intensificado su interés por la región.

    Operación Arctic Sentry: por qué la OTAN está reforzando su presencia militar en el Ártico. Foto: archivo.

    Por qué la OTAN está reforzando su presencia militar en el Ártico

    Rutte calificó la misión Arctic Sentry como “un claro resultado” de las conversaciones para asegurar al presidente estadounidense, Donald Trump, que la Alianza está tomando más medidas para proteger el Ártico.

    El abanderado republicano ha manifestado desde su primer periodo en la Casa Blanca que Estados Unidos debería tener el control de Groenlandia, isla ártica rica en recursos naturales que, aunque es dependiente de Dinamarca, cuenta con su propio gobierno y parlamento.

    Dicho territorio está ubicado en la ruta más corta a Europa para Estados Unidos.

    Las exigencias de Trump se intensificaron luego de que asumiera su segundo mandato no consecutivo en enero de 2025.

    Desde ese entonces, se ha negado a descartar la coerción económica o militar para concretar ese objetivo. Ha insistido en que Estados Unidos debería tener su control por motivos de seguridad nacional e, incluso, internacional.

    Pese a que a inicios de 2026 advirtió que impondría aranceles a los países europeos que se opusieran a sus planes sobre Groenlandia, días después anunció que había establecido un “marco para un futuro acuerdo” con la OTAN.

    Cabe recordar que tanto Estados Unidos como Dinamarca son miembros de la Alianza.

    Actualmente, el país norteamericano cuenta con una base en el noroeste de la isla ártica. La Base Espacial Pituffik, antes conocida como Base Aérea de Thule, alberga alrededor de 150 efectivos.

    Operación Arctic Sentry: por qué la OTAN está reforzando su presencia militar en el Ártico. Foto: archivo.

    Este miércoles 11 de febrero, Rutte declaró que las conversaciones sobre este tema con Washington, Copenhague y las autoridades locales de Groenlandia estaban en curso.

    De acuerdo a un análisis del Center for Strategic and International Studies, Rusia ha realizado al menos 33 maniobras militares en el Ártico desde principios de 2025.

    Según el mencionado grupo de expertos, cerca de la mitad de estas eran ejercicios de entrenamiento.

    Tales maniobras han considerado desde bombarderos y aviones de combate hasta misiles y submarinos de capacidad nuclear.

    Operación Arctic Sentry: por qué la OTAN está reforzando su presencia militar en el Ártico. Foto: archivo.

    Gran parte de la actividad militar de Rusia en la parte europea del Ártico se centra en la península de Kola, en donde mantiene submarinos que pueden transportar ojivas nucleares.

    Se trata de una posición estratégica con acceso a los océanos Ártico y del Atlántico Norte, así como a los territorios de países que son miembros de la OTAN.

    En la península de Kola, el país ha desplegado múltiples patrullas costeras, navales y áreas, que se encargan de proteger los sumergibles.

    Una de las principales preocupaciones de la OTAN es la posibilidad de que Rusia pueda movilizar un submarino con capacidad nuclear por el Mar de Noruega y luego por una vía marítima conocida como brecha GIUK, acrónimo en inglés de Greenland, Iceland and United Kingdom (“Groenlandia, Islandia y Reino Unido”, en español).

    Pese a que el Ejército de la República Popular China no navega en las cercanías de Groenlandia, sí lo hacen algunos buques comerciales del gigante asiático.

    Operación Arctic Sentry: por qué la OTAN está reforzando su presencia militar en el Ártico. Foto: archivo.

    El país presidido por Xi Jinping, pese a estar ubicado a una distancia significativa de la región, se ha autodenominado un Estado “casi ártico” y ha expandido su flota de rompehielos en los últimos años, con la mira en nuevas rutas marítimas que contribuyan a potenciar su comercio.

    De acuerdo a informaciones rescatadas por el New York Times, la OTAN ha incrementado sus patrullas marítimas en el Mar de Noruega y en la brecha GIUK, en donde según oficiales militares de la Alianza, los submarinos y barcos de Rusia representan un mayor riesgo para Europa y Norteamérica.

    Las fuerzas de la OTAN regularmente realizan entrenamientos militares en el Ártico.

    Para mediados de marzo, la Alianza tiene previsto ejercicios que considerarán el despliegue de unos 25.000 efectivos en Noruega, Finlandia, y los mares y el espacio aéreo circundantes.

    Lee también:

