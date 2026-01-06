Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

Después de una larga espera, quedan solo meses para el estreno de Grand Theft Auto VI (GTA VI), el videojuego de Rockstar Games. Si es que no hay nuevos contratiempos, el lanzamiento está previsto para el próximo 19 de noviembre de 2026.

Inicialmente, el juego de mundo abierto urbano y de crimen iba a estar listo en 2025, no obstante, el desarrollador comunicó en mayo de ese año que se retrasaría la entrega, porque necesitaban un tiempo adicional “para ofrecerles la calidad que esperan y merecen”.

Así, a solo unos cuantos meses del estreno, los fanáticos jugadores ya están especulando cuál podría ser el precio del tan esperado GTA VI . Esto es lo que se está hablando, hasta ahora.

Cuánto costará GTA VI, según las especulaciones de jugadores

En el último episodio del podcast británico Insider Gaming Weekly, el coanfitrión Tom Henderson comentó sobre el lanzamiento de GTA VI: según sus predicciones, Rockstar Games no retrasaría nuevamente el lanzamiento del juego , pues son miles los jugadores que ya han estado esperando demasiado tiempo.

Sobre el precio, el periodista especializado en videojuegos estimó que es probable que GTA VI tenga un precio mayor al estándar para juegos AAA.

Su apuesta es que la versión básica del juego ronde los 80 dólares (alrededor de 72.000 pesos chilenos aproximadamente), mientras que las ediciones premium vayan entre los 100 dólares ($90.000 aprox) hasta los 130 ($120.000 aprox).

Además, una edición coleccionista podría subir la cifra hasta los 300 dólares (cerca de $270.000).

En paralelo, Henderson anticipó que podría pasar hasta un año para que salga GTA VI para PC. Y es que, en primera instancia, el juego está destinado únicamente para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Puedes revisar el podcast de Insider Gaming y la predicción de Henderson a continuación: