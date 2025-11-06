OFERTA ELECCIONES $990
    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    Malas noticias: Rockstar Games y Take-Two confirman un nuevo retraso de Grand Theft Auto VI. Conoce la nueva fecha de lanzamiento fijada para 2026 y las razones oficiales.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    Malas noticias para los millones de fans que esperan el videojuego: el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (o GTA VI) ha sido retrasado una vez más. Take-Two Interactive Software Inc., la compañía matriz de Rockstar Games, confirmó oficialmente que la nueva fecha de lanzamiento está fijada para noviembre de 2026.

    Este es el segundo gran aplazamiento que sufre el esperado título.

    El historial de retrasos de GTA 6

    El esperado juego de acción-aventura de mundo abierto acumula ya dos cambios de fecha significativos.

    • Fecha original: otoño de 2025
    • Primer retraso: mayo de 2026
    • Nuevo retraso (actual): noviembre de 2026

    Esto supone un aplazamiento de seis meses adicionales sobre la última fecha anunciada, moviendo el lanzamiento a finales de 2026.

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    ¿Por qué se retrasó GTA VI? La razón oficial

    En el comunicado oficial emitido a los inversores, Take-Two justificó el retraso de GTA VI afirmando que necesitan dar a Rockstar Gamesun tiempo adicional para terminar el juego con el alto nivel de acabado que los jugadores esperan y merecen”.

    Esta decisión implica que los costos de desarrollo del juego, ya astronómicos, seguirán aumentando para asegurar la calidad del producto final.

    El juego más esperado de la historia

    Grand Theft Auto VI, que transportará a los jugadores de vuelta a una versión ficticia de Miami llamada Vice City, está destinado a ser uno de los videojuegos más lucrativos de la historia.

    Las expectativas son enormes, buscando superar el hito de su predecesor, Grand Theft Auto V, que vendió más de 220 millones de copias y se convirtió en el segundo juego más vendido de todos los tiempos.

    Tráiler oficial de Grand Theft Auto VI

    A la espera de más novedades, los fans pueden revisar el “tráiler 2 oficial” publicado por Rockstar Games, que muestra más detalles de la historia de Lucía y Jason en Vice City.

    Controversia reciente en Rockstar Games

    El anuncio del retraso de GTA 6 llega poco después de una polémica interna. La semana pasada, Rockstar Games despidió a más de 30 empleados. La medida llevó a líderes sindicales británicos a acusar a la compañía de prácticas antisindicales.

    Sin embargo, la empresa declaró a Bloomberg que los empleados despedidos estaban filtrando información confidencial.

    GTA 6Grand Theft Auto VIRockstar GamesVideojuegosGamerTake-TwoTake-Two Interactive Software Inc.GamingConsolasGTA VIVice CityTecnología

