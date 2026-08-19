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    Después de dos desmayos: Jamal Musiala revela complejo escenario de salud

    El volante del Bayern Múnich y la selección alemana aborda el segundo desmayo que sufre en tres días.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Jamal Musiala, con la camiseta de Alemania.

    Jamal Musiala intenta llamar a la calma. El volante del Bayern Múnich aborda el complejo escenario de salud que enfrenta. Este martes, volvió a desmayarse, apenas tres días de sufrir un percance similar. La situación genera preocupación en el mundo entero.

    “Antes que nada, ¡estoy bien! ¡Les agradezco mucho sus mensajes y su apoyo! Entiendo que muchos estén preocupados. Me gustaría tranquilizarlos hoy y explicarles algo", sostiene en su cuenta en Instagram, antes de entrar en el detalle del cuadro que lo afecta.

    Después de dos desmayos: Jamal Musiala revela complejo escenario de salud

    El mediocampista explica su condición. “Me han diagnosticado crisis de ausencia temporales, breves, pero fácilmente tratables, debidas a una disfunción neurológica. Estas pueden provocar los episodios recientes, como el del partido contra el Leipzig o el de Heidenheim”, sostiene.

    En ese caso, busca reflejar tranquilidad. “Sé que pueden parecer alarmantes a primera vista, pero para mí, actualmente, son parte de mi día a día. Estoy recibiendo un excelente tratamiento médico y soy muy optimista. El FC Bayern, mi familia y mis amigos siempre están a mi lado apoyándome en este proceso. Lo más importante es que no hay riesgos adicionales para mi salud”, complementa.

    Consulta permanente

    El volante explica que se mantiene en permanente contacto con sus médicos. “Tras una estrecha consulta y una comunicación constante con los especialistas, fue mi decisión personal afrontar este reto y, con la autorización de los neurólogos, seguir centrándome en lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y seguir mi pasión por el fútbol”, afirma.

    “He asumido la responsabilidad de ello. En general, me siento muy bien y voy por buen camino. Lo que más me ayuda en este camino es seguir luchando por victorias y títulos con mi equipo y vuestro increíble apoyo”, prosigue, respecto de su intención de continuar su carrera con normalidad.

    “Espero que ahora me entiendan mejor. Al mismo tiempo, les pido comprensión porque prefiero mantener este asunto dentro de mi círculo más íntimo de confidentes, el club y los expertos”, concluye.

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