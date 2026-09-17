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    Carabineros incauta más de una tonelada de droga en el inicio de Fiestas Patrias: avalúo supera los $11 mil millones

    La droga fue trasladada desde el norte del país hasta la RM por una organización criminal transnacional. Una vez en la capital, otra banda recibió las sustancias. Los equipos investigativos detuvieron a los sujetos in fraganti.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Más de una tonelada de droga logró decomisar equipo del OS7 de Carabineros y de las fiscalías de Tamarugal y Metropolitana Sur. Las investigaciones que partieron en el norte del país, derivaron en operativos en la Región Metropolitana (RM), donde se logró la detención de ocho personas y el decomiso de varias sustancias ilícitas.

    Todo partió con una situación que alertó al OS7 de Iquique: el eventual ingreso de una remesa con droga orquestado por una organización criminal transnacional.

    Los antecedentes revelan que la banda gestionaba tanto la recepción como el envío de la droga hacia la RM, todo esto, coincidiendo con las celebraciones de Fiestas Patrias.

    La indagatoria de los equipos investigativos permitió identificar a las personas detrás del operativo y el lugar de acopio de la droga, la que ingresaría por pasos no habilitados en la Región de Tarapacá.

    El destino de la droga era la Región Metropolitana, por lo que mediante un operativo del OS7 se detuvo en flagrancia a los integrantes de la banda en la comuna de Puente Alto, incautando 1.124 kilos de marihuana.

    Paralelamente, se realizó otro procedimiento en la misma comuna, donde equipo del OS7 junto a la Fiscalía Metropolitana Sur, desarrollaron diligencias que permitieron establecer que otra organización criminal transnacional recibiría un cargamento de droga desde la zona norte del país.

    De esa forma, se logró ubicar y detener a los integrantes de esta segunda agrupación en el momento en que recibían la droga. En este procedimiento se incautaron 134 kilos de marihuana.

    El general director de Carabineros, Marcelo Araya, explicó que la droga tenía por objetivo ser comercializada “en lugares de mayor afluencia de público”. En ese sentido, destacó que estos operativos significan “un golpe contra el crimen organizado”.

    Además, precisó que “en lo que va del presente año hemos incautado aproximadamente 68 toneladas de droga”.

    La incautación

    En detalle, en ambos procedimientos, se incautaron 1.258 kilos de marihuana, un kilo 690 gramos de clohidrato de cocaína, un kilo 235 gramos de Ketamina y 79 pastillas de MDMA.

    Además, se incautaron dos vehículos, una pistola marca Glock calibre 9 mm, 28 cartuchos de munición y cerca de cuatro millones de pesos en efectivo.

    Según se informó, el avalúo de la droga asciende a 11 mil 372 millones de pesos.

    Respecto a los detenidos, se trata de siete personas de nacionalidad colombiana y con situación irregular, además de un chileno de 34 años con antecedentes penales. Todos ellos quedaron a disposición del Ministerio Público para su próxima formalización.

    Más sobre:PolicialOperativoFiestas PatriasDrogasMarihuana

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