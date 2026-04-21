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    Política

    “Vergüenza”: Naveillán arremete contra ministros en debate por estado de excepción y oposición pide respeto a autoridades

    Diputados de la DC y el FA salieron en defensa de los representantes del gobierno de José Antonio Kast tras la intervención de la legisladora por La Araucanía.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La diputada del Partido Nacional Libertario por el distrito 22 de la Región de La Araucanía, Gloria Naveillán, realizó un duro emplazamiento a las autoridades del gobierno del Presidente José Antonio Kast en el marco de la discusión de una nueva prórroga del Estado de excepción constitucional de Emergencia que se mantiene en el sur desde mayo de 2022.

    Durante el debate en la Sala de la Cámara de Diputados, con la presencia del ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el titular de Defensa, Fernando Barros, la legisladora criticó en duros términos las medidas que se han implementado en la zona que representa.

    “La verdad es que leyendo lo que ha enviado el Ejecutivo, que es la misma mugre de siempre, llevamos cuatro años más lo que lleva este gobierno gobernando, presentando algo absolutamente inútil. No hay facultades para los militares para operar en la macro zona sur. Los militares están parados como palitroques en las carreteras, porque si no tienen un carabinero al lado, no pueden ni siquiera detener un vehículo sin patente“, planteó.

    Luego, apuntó directamente al gobierno.

    “Esta es una falsa sensación de seguridad. Por favor, les pido, señores ministros, paren de mandarnos cosas inútiles, escuchen de alguna vez a la gente de la zona. Basta de reírse en nuestra cara. Ustedes prometieron seguridad, no tienen ninguna planificación de seguridad, son una vergüenza", señaló.

    Su intervención motivó a los diputados Héctor Barría de la Democracia Cristiana (DC) y Jaime Bassa del Frente Amplio (FA) apelar al reglamento y solicitar que no quedara registro de las descalificaciones a las autoridades.

    “Esta sala tiene que expresar el respeto debido a los ministros de Estado”, sostuvo Bassa.

    La respuesta del Ejecutivo

    El ministro Alvarado enfrentó las críticas asegurando que el estado de excepción “ha sido una herramienta exitosa que se debe sostener”, puntualizando, sin embargo, que “el gobierno no es y no será autocomplaciente” y que no descansará hasta erradicar el temor y la violencia por completo de la zona.

    “No obstante las miradas distintas que podamos tener respecto a la eficacia de este estado de excepción, yo creo que los números simplemente demuestran que estas medidas que hoy día una vez más se renuevan y que durante muchos años se han venido sustituyendo, han sido exitosas desde el punto de vista de sus resultados”, planteó.

    Alvarado dijo que ante este tema, “tener opiniones divergentes, distintas, es legítimo”.

    “Lo único que yo les pediría es que siempre esas opiniones las expresemos dentro del marco del respeto, porque las diferencias no significa menospreciar la labor del Ejecutivo y, nosotros, mucho menos, menospreciar la labor del Poder Legislativo", manifestó el secretario de Estado.

    Más sobre:CongresoGloria NaveillánClaudio AlvaradoFernando BarrosJosé Antonio KastEstado de excepciónLa AraucaníaFF.AA.

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