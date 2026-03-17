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    La mesura del DT Fernando Ortiz tras la victoria de Colo Colo: “Es solo un triunfo más, esto es largo”

    Los albos vencieron 2-0 a Huachipato para regresar al liderato exclusivo de la Liga de Primera.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Fernando Ortiz se toma con mesura el quinto triunfo de Colo Colo. FOTO: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Colo Colo está otra vez en el liderato exclusivo de la Liga de Primera. Los albos vencieron 2-0 a Huachipato en el Monumental, suficiente para sumar su segunda victoria consecutiva y llegar a los 15 puntos en siete partidos, dos más que Deportes Limache.

    Tras esta nueva victoria, el técnico del equipo blanco Fernando Ortiz destacó la actitud de sus jugadores. Sobre todo, después de la manera en que se presentaron en la cancha de Macul.

    “Desde el minuto uno siempre tuvimos intenciones de ganar el partido, contra un gran rival. Los chicos hoy hicieron un gran trabajo y seguimos creciendo como equipo”, dijo el Tano a la transmisión oficial de TNT Sports.

    Asimismo, el técnico transandino advirtió que el dibujo táctico de su escuadra poco importa en el balance final, ya que sus jugadores ponen en perspectiva la opción de dañar a sus adversarios.

    “Para mí no cambia mucho jugar con línea de tres o de cuatro hombres en el fondo. En el momento del equipo rival es donde creemos que podemos lastimar con un sistema u otro, los chicos lo entienden y lo vamos llevando para un buen funcionamiento”, afirmó el profesional argentino.

    Consultado sobre la importancia de estos tres puntos, el DT lo abordó con mesura: “este es solo un triunfo más, esto es largo. El campeonato recién empieza, lo importante es que los chicos se sientan bien”.

    Más sobre:FútbolColo ColoFernando OrtizLiga de PrimeraHuachipato

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