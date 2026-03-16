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    Ortiz repite la fórmula y vuelve a sentar a Correa: Colo Colo busca recuperar el liderato exclusivo ante Huachipato

    El Cacique y el cuadro acerero se medirán en un partido clave para las aspiraciones de ambos. Los albos pretenden instalarse en la cima con comodidad, mientras que los de Talcahuano necesitan sumar para meterse en la parte alta.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Colo Colo se medirá ante Huachipato en el Monumental. Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Colo Colo busca continuar como líder en solitario de la Liga de Primera. El Cacique tendrá un duelo crucial ante Huachipato, este lunes. Recibirá al conjunto acerero en el Monumental, a las 20.30 horas.

    Siempre hay algo para corregir, mejorar. No me gusta poner una fecha para ver una mejor versión del equipo (...) Huachipato, si bien no pasa un buen momento, tiene jugadores de características importantes en delantera”, analizó el técnico Fernando Ortiz en la previa del cotejo.

    Y claro, para los acereros también es importantísimo sumar de a tres. Una victoria podría permitirles escalar hasta la parte alta de un torneo nacional que está apretadísimo.

    En ese sentido, en Huachipato apuntan alto: “No estamos tan lejos de ellos. Colo Colo es un equipo grande, tiene jugadores estrellas y va a jugar en su estadio con su gente”, aseguró Santiago Silva.

    “Tal vez viene siendo un equipo que le cuesta, pero tiene siempre ese respeto que se merece por ser un equipo grande, pero lo importante será cómo andemos nosotros y si somos agresivos podemos sacar un buen resultado. Tenemos esa espina de los últimos resultados y el lunes vamos a mostrar mucha más rebeldía”, añadió el volante uruguayo.

    El equipo de Fernando Ortiz

    Ortiz ha trabajado durante la semana con la misma oncena con la que venció a Audax Italiano, en la jornada pasada. En el equipo destaca la ausencia de Claudio Aquino, que viene recuperándose de una molestia física y recién se incorporó el pasado martes, y Javier Correa.

    Este último ha perdido piso en la tienda alba tras una serie de berrinches. Ante los floridanos, el atacante argentino ignoró a un colaborador del técnico, en un momento donde se le vio visiblemente frustrado por haber jugado apenas 13 minutos. Este episodio se sumó a lo sucedido ante Unión La Calera, cuando salió lesionado y descargó su molestia contra los asientos del banquillo del Monumental.

    Lo más importante es que supo que estuvo mal, pidió disculpas. Pasado pisado, pienso para adelante. Hay una competencia entre jugadores de gran calidad y jerarquía. Hoy, el entrenador decide jugar con uno solo (Romero), pero Javier (Correa) sabe que esa pelea diaria es sana”, indicó Ortiz.

    El entrenador ha mantenido el esquema de tres defensores, con Arturo Vidal como líbero. “No voy a descubrir nada con Vidal y su juego, lo importante es que lo tenemos acá. Responde en el lugar donde se lo necesite y podemos disfrutarlo”, señaló.

    Todo indica que el equipo que alineará ante los acereros será con Fernando De Paul en el arco; Jonathan Villagra, Vidal, Joaquín Sosa en la zaga; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa en el medio campo; Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero en ofensiva.

    La única duda es la presencia de Ulloa, que se reincorporó a los trabajos recién el pasado miércoles, luego de sufrir una molestia ante Audax. En caso de que el zurdo no pueda ser de la partida, su reemplazante en el carril izquierdo será Erick Wiemberg.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalColo ColoHuachipatoFernando OrtizJavier Correa

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