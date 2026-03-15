Limache se hace fuerte y le pone presión a Colo Colo: es puntero de la Liga de Primera tras golear a Cobresal

Deportes Limache no es una sorpresa. El elenco que dirige Víctor Rivero es un animador del fútbol local por derecho propio. Este domingo dio un nuevo ejemplo de aquello. En la altitud de El Salvador, sacó un resultado notable, porque no es común que Cobresal sea goleado en su terreno, donde se hace muy fuerte. Los tomateros vencieron por 5-2 a los mineros, en El Cobre, para subirse momentáneamente a la cima de la Liga de Primera.

En el primer tiempo, la escuadra de la Región de Valparaíso sacó una ventaja importante. Llegó a quedar 3-0 arriba antes de los 40 minutos. En los 17′, Vicente Álvarez, ex Unión San Felipe y quien usa la plaza de Sub 21 en el equipo limachino, abrió el marcador. Luego llegó la aparición estelar de Daniel Castro. Popin, una de las figuras del Campeonato Nacional, concretó un doblete. Primero marcó en los 33′, tras un centro de Jean Meneses. Después hizo el 3-0 en los 36′.

A Gustavo Huerta no le gustó nada lo que hizo su equipo en los 45′ iniciales. Tanto así que hizo los cinco cambios en el entretiempo. Aquello solo sirvió para que, cerca del final, disimularan una dura caída.

En los 67′, Gonzalo Sosa anotó el 4-0 para Limache. El ariete no arrancó de titular, dejando su lugar a Marcos Arturia. El panorama para Cobresal fue aún peor. Luego de un tiro libre de César Pinares, se produce una revisión del videoarbitraje por un posible penal. En efecto, hubo una mano local, al impactar el balón en la barrera. Se cobra la pena máxima. En los 74′, ejecuta Pinares para el 5-0.

En los minutos finales, los albinaranjas descontaron y estrecharon una diferencia que era abismal. En los 88′, anotó Steffan Pino mediante un cabezazo. Luego, en los 90′, Franco Frías hizo el segundo para el local, picando el balón. En el tiempo añadido, se cobró un penal muy dudoso a favor de los mineros, por un leve agarrón de camiseta de Aguirre a Pino. El espigado ariete remata y manda el balón al cielo.

Con este triunfo, Deportes Limache queda como el líder del Torneo Nacional con 14 puntos, desplazando a Colo Colo, que este lunes recibe a Huachipato. La presión recae en los albos, para tratar de recuperar el liderato exclusivo.