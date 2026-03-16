En vivo: Colo Colo enfrenta a Huachipato con la opción de volver a quedar como único líder de la Liga de Primera
El conjunto albo debe ganarle a un complicado conjunto acerero, para retomar el liderato del torneo. El cual -por ahora- está en manos del sorprendente Deportes Limache. Sigue aquí los detalles del partido.
Colo Colo 0-0 Huachipato
Equipos a la cancha
En un Monumental virtualmente lleno, ambas escuadras saltan al campo de juego.
El 11 del Cacique
Así formará Huachipato
Los últimos cinco partidos
Colo Colo ha ganado 4 de sus últimos cinco encuentros y Huachipato tres.
Cómo llegan los equipos
Colo Colo está tercero con 12 unidades y la posibilidad de quedar como puntero exclusivo del torneo. Huachipato es duodécimo con 9 puntos y si gana se mete en zona de copas.
El arribo de la visita
Así llegó Colo Colo al Monumental
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