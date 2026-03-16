Partidazo en La Calera: el local lo empata en los descuentos ante O’Higgins tras recibir dura goleada inicial

Unión La Calera logró un heroico empate en su casa. El equipo de la Región de Valparaíso caía por un expresivo 3-0 ante O’Higgins de Rancagua, pero logró un furioso empate 3-3 en el tiempo agregado.

Porque el visitante quería sacarse la mochila de haber perdido en el final su paso a la fase grupal, a manos del Tolima de Colombia. Con esa dinámica demoró menos de dos minutos en abrir la cuenta con un potente remate de Martín Sarrafiore, tras la habilitación de Francisco González.

El mismo jugador argentino autor del primero celebró el 2-0, cuando recién se disputaba los 23 minutos. La gran jugada de Joaquín Tapia, quien corrió más de 30 metros, terminó en un potente remate desde el borde del área.

Los dirigidos de Martín Cicotello no salían de su asombro frente a la efectividad de los celestes que, incluso, se pusieron 3-0 a los 57 minutos. Recuperación alta del mediante Felipe Ogaz -recién convocado a la selección chilena- quien definió desde el suelo después de eludir al portero Nicolás Avellaneda.

Notable reacción

Sin embargo, la escuadra rancagüina que dirige Lucas Bovaglio se dejó sorprender por los anfitriones. A los 78’, una pésima salida del meta Omar Carabalí dejó la pelota en los pies de Joaquín Soto, cuyo remate dio en el travesaño para permitir que Sebastián Sáez aprovechara el rebote en el 3-1.

A cinco minutos del final, una mano del visitante Alan Robledo tras centro de Matías Campos acabó en el penal cobrado por el árbitro Mario Salvo, el mismo que Sacha Sáez convirtió en gol para el 3-2.

Cuando se jugaba el séptimo minuto de descuento, La Calera hizo el milagro. La salida larga de Avellaneda terminó en un preciso centro de Sáez que permitió a los cementeros conseguir el espectacular empate de Matías Campos.

Desahogo para el cuadro de la Región de Valparaíso, el que espera el veredicto de su apelación por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. Todo después de que los derrotados Everton y Cobresal denunciaran a los caleranos por mala inscripción del jugador Axel Encinas, queja que fue fallada con quita de puntos para los del cemento y derrota de 3-0.