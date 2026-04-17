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    “Chile fue claramente superior”: en Bolivia lamentan la chance que perdieron para clasificar al Mundial Sub 17

    La Roja se impuso a la Verde por 4-0 y logró asegurar un cupo para la próxima Copa del Mundo que se disputará en Qatar.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Richard Ramirez - Comunicaciones FFCh.

    Chile consiguió celebrar por segundo año consecutivo su clasificación al Mundial Sub 17 de Qatar 2026 este jueves después de imponerse a Bolivia por 4-0 en el Sudamericano de la categoría que se desarrolla en Paraguay.

    Si bien los altiplánicos tuvieron algunas oportunidades en el inicio, rápidamente fueron agrupándose en su zona y cediendo la iniciativa al equipo nacional, que empezó a generarse algunas opciones en el inicio. Sin embargo, la defensa chilena estuvo impecable en todas sus líneas y respondió en gran nivel cuando fue requerida, permitiendo que la zona alta fuera contundente con las anotaciones de Amaro Riveros (32′), Joaquín Muñoz (45′), Baltazar Orostica (51′) e Ignacio Cerda (90+5′).

    Este panorama generó la desazón del conjunto boliviano que perdió una chance de meterse en el Mundial, aunque tendrá la chance de pelear por el último cupo contra Venezuela.

    Así lo reflejó la prensa boliviana. “Bolivia perdió 0-4 frente a Chile en los playoffs del Sudamericano Sub-17 que se disputa en Paraguay, pero disputará el partido por el séptimo lugar, que otorgará el último cupo al Mundial”, resumió La Razón.

    También destacaron la intervención del portero nacional Vicente Villegas, tras contener un lanzamiento penal. “Bolivia tuvo una gran oportunidad para descontar. Collazo ingresó al área y fue derribado por Oróstica, quien recibió tarjeta amarilla. El árbitro sancionó penal. Nabil Nacif se encargó de la ejecución, pero el arquero adivinó la dirección y evitó el gol”.

    Por último, reflejaron que “Chile avanzó al partido por el quinto puesto ante Uruguay y aseguró su clasificación al Mundial Sub 17 que se disputará en Qatar. Bolivia, en cambio, enfrentará a Venezuela el sábado 18 en busca del séptimo lugar y del último cupo disponible para la cita mundialista”.

    Diez, en tanto, tituló: “Bolivia cae goleada ante Chile y complica su clasificación al Mundial Sub 17”. Añadieron que “Bolivia no fue el equipo aguerrido y vertical de otros encuentros, ya que se topó con un plantel chileno, que le achicó los espacios y poco a poco lo metió en su terreno”.

    El Día, a su vez, escribió que “Bolivia sufrió una dura derrota por 4-0 frente a Chile en el Sudamericano Sub 17 que se disputa en Paraguay, dejando escapar su primera oportunidad de clasificación al Mundial de Qatar 2026. Sin embargo, la Verde aún conserva una última chance: deberá jugarse el todo o nada ante Venezuela por el cupo restante”.

    Chile fue claramente superior desde el inicio y lo reflejó en el marcador. Aunque Bolivia intentó equilibrar las acciones, mostró limitaciones ante un rival más sólido y efectivo”, destacaron sobre la Roja.

    De todas maneras, mostraron su esperanza en inscribirse en la Copa. “La Verde buscará repetir lo hecho el año pasado, cuando en una situación similar logró imponerse en el partido decisivo y clasificar a la cita mundialista”, cerraron.

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    Más sobre:FútbolSudamericano Sub 17ChileLa RojaBoliviaMundial de Qatar 2026

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