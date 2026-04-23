Fin de las contribuciones: alcaldes en alerta máxima ante posible disminución de recursos propios

De los 33 artículos que tiene el Proyecto de ley Para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, cinco -tres permanentes y dos transitorios- tienen directa relación con los municipios chilenos. Pero uno de los más complejos es el de la eliminación de contribuciones y la consiguiente afectación al Fondo Común Municipal (FCM). Las medidas, inmediatamente, alertaron a diversos alcaldes.

Resumidamente, el artículo 12 incorpora la exención del 100% del impuesto territorial (contribuciones) en favor de personas naturales de 65 años o más, respecto de su vivienda principal. El beneficio se limita a una sola propiedad y se establecen multas para quienes incurran en irregularidades. También hay una norma para evitar transferencias de propiedad con fines meramente elusivos entre familiares o sociedades relacionadas.

El menor pago de contribuciones impacta directamente en las municipalidades, que usan esos dineros para financiar gran parte de los gastos municipales . Parte del monto, además, se destina al FCM, un arca donde las comunas más ricas suplen a las más vulnerables.

Los alcaldes progresistas.

Según un reporte del primer semestre del 2025 de la Tesorería General de la República, las mayores receptoras del FCM fueron comunas vulnerables como Puente Alto ($ 40.829 millones), Maipú ($ 33.563 millones), Valparaíso($ 19.026 millones) y La Florida ($ 18.807 millones).

Según cálculos del gobierno, eliminar este pago implica US$ 200 millones menos de recaudación. De ese total, US$ 130 millones van al FCM, lo que deja unos US$ 70 millones que los municipios dejarían de recaudar. Esta falta de dineros ya había sido advertida por diversos alcaldes, tanto oficialistas como de oposición.

En razón de ello, el artículo octavo transitorio del megaproyecto dispone que la Ley de Presupuestos deberá contemplar aportes adicionales para compensar la disminución de ingresos en el FCM derivada de esta exención. La iniciativa del Ejecutivo, eso sí, no especifica que la compensación deba ser del 100% de lo que se dejará de percibir por contribuciones ni qué ocurre con los dineros recaudados que no iban al FCM. Y, además, lo deja en manos del Congreso.

El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri. Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

Críticas municipales

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, es fulminante: “Con el municipalismo no se juega”, agregando que “se considera inaceptable que una medida que impacta directamente el financiamiento de los municipios contemple una restitución incompleta al Fondo Común Municipal, mecanismo esencial de redistribución solidaria entre las comunas del país”.

En tanto, Mario Desbordes, alcalde de Santiago, recientemente renunciado a RN, dice estar “absolutamente de acuerdo con la iniciativa, es justo y es correcto lo que se está haciendo”. En ese contexto, eso sí, asevera que pese a que el proyecto no lo contempla, está “tranquilo respecto de que sí se va a compensar 100% a los municipios, porque si no se nos compensa, nos produce un daño enorme en términos presupuestarios“.

Los alcaldes de Providencia, Jaime Bellolio, y de Santiago, Mario Desbordes.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), asevera que la medida les parece “una barbaridad y la más regresiva que ha impulsado un gobierno desde el retorno a la democracia, porque pone en riesgo la prestación de servicios básicos en más del 80% de las comunas de Chile. Estamos disponibles para discutir mejoras”.

En Estación Central, su jefe comunal, Felipe Muñoz (Ind.), expone que “esta medida nos vuelve a golpear. Una nueva exención sin compensación total al Fondo Común Municipal significa menos recursos para seguridad, limpieza, servicios básicos y equipamiento en general".

En La Florida, su alcalde, Daniel Reyes (Ind.), dijo en la radio Bio-Bio que apoya la medida como un gesto a la clase media, ya que “muchas familias trabajaron toda su vida para pagar la casa”, pero advirtiendo que el gobierno se comprometió a restituir el FCM.

Camila Nieto (FA), alcaldesa de Valparaíso, cree que “detrás de una medida que suena justa, como eliminar las contribuciones, hay un efecto que no se está diciendo con claridad: esos recursos financian directamente a los municipios a través del FCM y permiten sostener servicios básicos en nuestras comunas. En Valparaíso el FCM significa cerca de un cuarto de nuestro presupuesto anual. Son fondos que van a seguridad, aseo y recuperación de espacios públicos”.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, ya había advertido en un seminario de la UAI que “me preocupa no ver una hoja de ruta sobre cómo se implementarán los cambios al FCM. Los municipios estamos planificando el futuro sobre una realidad incierta. Aún cuando comparto la idea de liberar del pago de contribuciones a las personas mayores, me parece necesario conocer los mecanismos de compensación”.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS).

En tanto, el alcalde de Renca, Claudio Castro (Ind.), afirmó en Radio ADN que “es una realidad que el resultado de este proyecto implica menos recaudación para el Estado. Y, por lo tanto, cuando tú generas una reforma que lo que hace es disminuir ingresos precisamente, con reducción a empresas, se reducen contribuciones a los más ricos. La pregunta fundamental para mí es cómo el Estado va a sostener un nivel de trabajo de $ 90 millones de servicios y apoyos”.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), señala que “la reforma encubierta que está planteando el gobierno es injusta y favorece a las grandes fortunas, esto también en materia de contribuciones. Hoy está en juego el financiamiento municipal. Ya existen herramientas para que las personas mayores con ingresos bajos se eximan del pago de contribuciones”.

Desde Lo Barnechea, su alcalde, Felipe Alessandri (RN), sostiene que “es legítima la preocupación, porque estamos hablando de recursos que van directamente a financiar servicios esenciales para nuestros vecinos. Pero también hay que actuar con responsabilidad. El propio gobierno anticipó que habría medidas de compensación al fondo. Lo razonable es esperar esos detalles”.