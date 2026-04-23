“Antipatriota”: Tohá arremete contra el gobierno de Kast por quitar apoyo a Bachelet a la ONU y critica inicio de investigación en Cancillería

La exministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó este miércoles la decisión del gobierno del Presidente José Antonio Kast de retirar el patrocinio de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, calificando la medida como “antipatriota”.

Cabe recordar que la actual administración oficializó el pasado 24 de marzo que el país dejaba de respaldar la postulación de la exmandataria al organismo internacional, luego de varios días de incertidumbre respecto de la postura del Ejecutivo. La decisión fue adoptada una vez instalado Kast en La Moneda, recinto en el que previamente recibió a Bachelet antes de formalizar el retiro del patrocinio.

La decisión fue abordada por Tohá durante el Encuentro Nacional de Autoridades organizado por el Partido por la Democracia (PPD), en el contexto del cambio de mesa directiva de la colectividad, actividad a la que también asistieron el exministro Francisco Vidal y el exsenador Guido Girardi.

En esa línea, la exsecretaria de Estado sostuvo que “yo creo que la postura que el gobierno ha tomado respecto a la candidatura de Michelle Bachelet es antipatriota”.

A continuación, aludió a la intervención que realizó la exjefa de Estado ante los 193 países que integran la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Yo, al menos, como chilena, sentí un enorme orgullo de verla ayer hablarle a las naciones de todo el mundo representando una alternativa seria, responsable, inspirada por valores humanistas, para enfrentar un momento tan cruento de nuestra historia como el que estamos viviendo hoy, y creo que cualquier chileno con el corazón bien puesto debiera sentir lo mismo”, agregó la también precandidata presidencial del Socialismo Democrático.

Tohá también criticó el inicio de una investigación en la Cancillería contra funcionarios que habrían continuado realizando gestiones en favor de la candidatura de Bachelet.

“Estar persiguiendo a las personas que apoyan algo que, como país, nos debiera solo enorgullecer, sinceramente, encuentro que es de una actitud, de una mezquindad política que nunca habíamos visto en la Cancillería actitudes como esas, no recuerdo” , lanzó contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el canciller Francisco Pérez.

Santiago, 8 de marzo de 2023. La expresidenta Michelle Bachelet dialoga con la ministra del interior, Carolina Tohá, en la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Tohá apunta a proyecto “refundacional”

Durante la actividad del PPD, la exministra también abordó la megarreforma tributaria ingresada por el Ejecutivo para su discusión en el Congreso, iniciativa que calificó como “refundacional”.

En ese contexto, desdramatizó el nombre del proyecto presentado por el gobierno. “Da lo mismo el nombre que se le ponga, esto es una reforma tributaria que es una baja masiva de impuestos a sectores de altos ingresos”, señaló.

Luego añadió que “todas sus medidas van en esa dirección, no hay ninguna que no sea de ese tipo”.

Asimismo, sostuvo que la iniciativa contempla un deterioro de las cuentas públicas.

“Tiene la característica de que asume que va a haber una reducción de ingresos fiscales. Asume en su informe que vamos a tener, no menos, sino más déficit fiscal. Incorpora la idea de que vamos a estar varios años, incluso va a pasar este gobierno y vamos a seguir con déficit fiscal, va a haber que endeudarse más”, complementó.

“Todo esto por la expectativa de un cierto impacto económico que se supone tendría esta reducción de impuesto en el crecimiento, cosa de la cual no tenemos certeza. Y si no resulta, vamos a quedar amarrados por la invariabilidad tributaria por 25 años, con este esquema que nos están proponiendo”, cuestionó.

“Entonces, es de una radicalidad. Esto sí que es, esto sí que va en la idea de la refundación”, añadió.

En la misma línea, remató: “Esto es un proyecto refundacional de verdad, que saca a Chile de los equilibrios con que estuvimos desde el retorno de la democracia”.

Tohá también se refirió a las negociaciones del Ejecutivo con el Partido de la Gente (PDG), señalando que “uno espera que lleguen a acuerdos que transformen los proyectos en buenos proyectos, y aquí creo que lo que se nos ha presentado hoy día es aún más profundo y más radical de lo que conocíamos hasta ayer”.

Finalmente, profundizó en el efecto de la cláusula de invariabilidad contemplada en la iniciativa.

“Se reconoce explícitamente, después de hablar todo lo que se habló del déficit fiscal, que lo que se va a hacer es producir más déficit fiscal. Y todo esto por una expectativa, una apuesta de la cual no hay certeza que, si no resulta, no vamos a poder corregir, porque que vamos a quedar amarrado a este esquema tributario por la invariabilidad que tiene prevista”, sostuvo.